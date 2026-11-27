Bão lớn gây gián đoạn các hoạt động dịp Lễ Tạ ơn tại Mỹ

Mưa lớn, ngập lụt ven biển và gió giật lên tới 112 km/h đã làm đổ nhiều cây cối và đường dây điện, khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp mất điện, đồng thời gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông.

Theo trang web theo dõi hoạt động hàng không FlightAware, tính đến chiều 26/11, ít nhất 417 chuyến bay đến, đi và trong nội địa Mỹ đã bị hủy, trong khi khoảng 1.800 chuyến bay bị chậm. Các sân bay lớn tại khu vực thủ đô Washington và thành phố New York nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cũng trong ngày 26/11, hơn 836.000 khách hàng sử dụng điện trên khắp nước Mỹ đã bị mất điện. Các công ty điện lực cảnh báo tình trạng đất ngấm nước do mưa lớn kết hợp với gió mạnh làm gia tăng nguy cơ cây đổ, gây hư hại hệ thống truyền tải và phân phối điện.

Bão lớn đổ bộ làm ảnh hưởng nhiều hoạt động trong dịp Lễ Tạ ơn tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền bang New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển và tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết gió giật từ 80 đến 112 km/h đã được ghi nhận tại một số khu vực thuộc bờ Đông nước Mỹ như các bang Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York và vùng ven biển New England. Gió mạnh từ biển thổi vào đất liền kết hợp với triều cường cũng đang gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư vùng trũng dọc bờ biển phía Đông nước Mỹ.

Thời tiết khắc nghiệt cũng buộc giới chức thành phố New York và ban tổ chức phải hoãn cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn thường niên lần thứ 100 của Macy’s. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn một thế kỷ, sự kiện này phải dời lịch do điều kiện thời tiết bất lợi. Kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1924, cuộc diễu hành chỉ bị hủy bỏ ba lần, trong các năm 1942, 1943 và 1944, do ảnh hưởng của Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo điều kiện thời tiết tại khu vực Trung Đại Tây Dương sẽ dần được cải thiện trong đêm nay khi vùng mưa lớn và gió mạnh nhất di chuyển về phía Đông Bắc nước Mỹ. Tuy nhiên, một số khu vực ven biển phía Đông vẫn có thể ghi nhận gió giật từ 40 đến 56 km/h trong ngày mai (27/11).

Lễ Tạ ơn là một trong những kỳ nghỉ có nhu cầu đi lại cao nhất trong năm tại Mỹ. Tình trạng thời tiết bất lợi, mất điện và gián đoạn giao thông có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của hàng triệu người dân Mỹ trong những ngày cuối tuần.