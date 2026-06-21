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Bão Mekkhala áp sát Philippines, dự báo đạt cường độ cực đại trong 2 ngày tới

Chủ Nhật, 15:43, 21/06/2026
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VOV.VN - Bão nhiệt đới Mekkhala - tên địa phương Franciso đang mạnh dần lên khi tiến gần Philippines, với dự đoán đạt cường độ cực đại vào ngày mai 22/6 hoặc 23/6.

Trong bản tin lúc 11 giờ sáng (giờ địa phương), Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) thông báo, bão Mekkhala đang có sức gió duy trì tối đa 110 km/giờ và gió giật lên đến 135 km/giờ.

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Philippines thường xuyên đối mặt với các cơn bão mạnh. Ảnh: Reuters

Cơn bão được quan sát lần cuối cách 1.170 km về phía đông nam Luzon, di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 25 km/giờ. Pagasa lưu ý rằng Mekkhala sẽ “tiếp tục mạnh lên và có thể đạt cấp bão vào hôm nay”. Mekkhala sẽ mạnh hơn nữa và đạt cường độ cực đại trong một hoặc 2 ngày tới. Để đề phòng gió mạnh từ bão Mekkhala, cảnh báo cấp 1 có thể được ban hành cho một số khu vực ở Cagayan, quần đảo Babuyan và Batanes vào sáng mai (22/6).

Mekkhala là cơn bão nhiệt đới thứ 6 của Philippines trong năm 2026 và là cơn bão thứ hai trong tháng 6. Bão được dự đoán có thể rời khỏi Khu vực theo dõi của Philippines vào ngày 26 tháng 6.

Phạm Hà/VOV-Jararta
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