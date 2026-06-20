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Bão Mekkhala mạnh lên khi tiến gần Philippines

Thứ Bảy, 23:38, 20/06/2026
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VOV.VN - Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết bão Mekkhala đã mạnh lên khi tiến gần khu vực phía đông Đông Nam Luzon. Trong bản tin lúc 11h sáng, PAGASA cho biết tâm bão Mekkhala được xác định cách khu vực Đông Nam Luzon khoảng 1.590 km về phía Đông.

Bão tiếp tục tăng cường với sức gió cực đại 85 km/h, giật tới 105 km/h, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h.

Theo dự báo, Mekkhala sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết khu vực cực Bắc Luzon từ ngày thứ Ba (23/6). Đồng thời, vùng biển ven bờ phía Bắc và phía Đông Bắc Luzon có thể xuất hiện tình trạng biển động từ mức trung bình đến mạnh.

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Gió mạnh làm cây cối ngả nghiêng trong một trận bão ở Philippines. Ảnh minh họa: Reuters

PAGASA cũng cho biết chưa loại trừ khả năng phát tín hiệu cảnh báo gió mạnh cấp 1 đối với các khu vực phía Đông Bắc Luzon, do cơn bão có thể tiến sát đất liền trong các ngày 23-24/6 và quỹ đạo dự báo vẫn có thể thay đổi.

Phần lớn các khu vực khác của Philippines tiếp tục có thời tiết tương đối thuận lợi, dù gió Đông mang không khí ẩm từ Thái Bình Dương vẫn có thể gây mưa rào hoặc dông cục bộ tại vùng đô thị Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol và Trung Luzon.

PAGASA cũng đang theo dõi khả năng Mekkhala làm tăng cường gió mùa Tây Nam trong những ngày tới. Nếu được tăng cường, gió mùa Tây Nam có thể gây mưa lớn, đặc biệt tại các khu vực phía Tây Philippines.

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Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá ở nội thành Hà Nội

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Quảng Oai, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì,Phúc Sơn,… đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Kiều Anh/VOV.VN
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