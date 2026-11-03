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Bão Murasu gây thiệt hại lớn tại miền Đông Ấn Độ

Thứ Ba, 22:24, 03/11/2026
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VOV.VN - Bão Murasu, sáng 3/11, đã đổ bộ bang Andhra Pradesh, miền Đông Nam Ấn Độ, với sức gió giật lên tới 120 km/h, gây mưa lớn, ngập lụt và thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Bão cũng khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 12.000 người phải sơ tán.

Bão Murasu đổ bộ bang Andhra Pradesh với sức gió duy trì ở mức 100-110 km/h, giật tới 120 km/h. Mưa lớn và gió mạnh đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương ven biển, làm gián đoạn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Theo số liệu cập nhật tối 3/11 của Cơ quan Quản lý Thảm họa bang Andhra Pradesh, ít nhất 2 người thiệt mạng, hơn 12.000 người đang được bố trí tại các trung tâm tránh trú. Bão làm hư hại 312 ngôi nhà, ảnh hưởng hơn 52.000 ha cây trồng, quật đổ hàng nghìn cây xanh, hàng trăm cột điện và phá hủy nhiều tàu đánh cá. Tổng thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính khoảng 40 triệu USD.

bao murasu gay thiet hai lon tai mien Dong An Do hinh anh 1
Bão Murasu quật đổ nhiều cây xanh và cơ sở hạ tầng tại bang Andhra Pradesh. (Ảnh: X)
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Nhiều tàu thuyền bị hư hại sau khi bão đi qua. (Ảnh: X)

Chính quyền bang đã huy động các lực lượng cứu hộ, khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục hệ thống điện, giao thông và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah khẳng định Chính phủ Trung ương sẽ hỗ trợ tối đa cho công tác cứu trợ và tái thiết.

Đến chiều 3/11, bão Murasu đã suy yếu sau khi đi vào đất liền. Tuy nhiên, Cục Khí tượng Ấn Độ cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn đến hết ngày 4/11, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các khu vực ven biển.

Đáng chú ý, Murasu là cơn bão thứ hai ảnh hưởng đến khu vực này chỉ trong vòng một tuần, sau bão Arnab, gây thêm khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả và ổn định đời sống người dân.

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Ấn Độ sơ tán hàng chục nghìn người trước khi bão Murasu đổ bộ

VOV.VN - Chính quyền Ấn Độ ngày 2/11 triển khai sơ tán hàng nghìn người dân tại các khu vực ven biển phía đông, khi bão Murasu tiến gần đất liền. Đây là cơn bão thứ hai đổ bộ vào khu vực này chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, trong lúc nhiều địa phương vẫn đang khắc phục hậu quả của cơn bão trước đó.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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