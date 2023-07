Bão Talim sắp đổ bộ vào Trung Quốc

Trang web của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc thông báo, cơn bão Talim năm nay từ áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão nhiệt đới vào lúc 2 giờ sáng ngày 16/7. Hiện tại vùng mây bên ngoài của Talim đã bắt đầu ảnh hưởng đến đảo Hải Nam và khu vực ven biển của tỉnh Quảng Đông.

Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo bão màu xanh cho cơn bão Talim vào 6h sáng 16/7. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã khởi động mức ứng phó khẩn cấp bão cấp 4 trước đó một ngày. Cơ quan khí tượng Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và các tỉnh có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão này đã kích hoạt hoặc điều chỉnh các mức ứng phó khẩn cấp tương ứng dựa trên nghiên cứu và phán đoán thực tế.

Theo thông tin của “Nhân dân Nhật báo”, căn cứ các quy định có liên quan của “Kế hoạch ứng phó khẩn cấp lũ lụt và hạn hán Quốc gia”, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã quyết định triển khai ứng phó khẩn cấp cấp bốn về phòng chống lũ lụt và bão ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam vào chiều ngày 15/7.

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cũng ra thông báo do ảnh hưởng của cơn bão này, sẽ có mưa to đến rất to ở các vùng ven biển của các tỉnh phía Nam Trung Quốc. Một số con sông vừa và nhỏ trong vùng mưa bão có thể xuất hiện lũ trên mức cảnh báo.

Do ảnh hưởng của bão Talim, Cơ quan giáo dục Hong Kong (Trung Quốc) thông báo các trường mẫu giáo địa phương, trường cho trẻ khuyết tật đóng cửa vào ngày hôm nay. Cơ quan giao thông vận tải Hong Kong cũng ra thông báo đình chỉ một số dịch vụ vận tải bằng phà nhỏ.