Bão tuyết gây tê liệt nhiều bang miền đông của Mỹ

Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, khu vực từ miền trung của bang Wisconsin đến Bán đảo Thượng của bang Michigan có khả năng sẽ chứng kiến ​​lượng tuyết rơi dày hơn 60cm và thậm chí có nơi cục bộ lượng tuyết rơi cao hơn.

Theo trang PowerOutage.us, hơn 210.000 khách hàng sử dụng điện tại 6 tiểu bang vùng Ngũ Đại Hồ đã bị mất điện do bão tuyết. Tình trạng mất điện trên diện rộng cũng được báo cáo ở một số vùng của bang Pennsylvania và Arkansas.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia cảnh báo rằng một dải bão mạnh với gió giật gây thiệt hại sẽ quét qua phần lớn khu vực phía Đông nước Mỹ. Sau khi hình thành vào đêm 15/3 (tức sáng nay theo giờ Việt Nam), các cơn bão đã di chuyển qua các thung lũng Mississippi, Tennessee và Ohio. Theo dự báo, cơn bão sẽ tiến vào vùng Appalachia, sau đó di chuyển về phía bờ biển phía Đông, nơi dự kiến ​​sẽ xảy ra "những cơn dông mạnh với gió giật diện rộng và một số cơn lốc xoáy".

Theo đó, khu vực trải dài từ một số vùng của Nam Carolina đến Maryland có khả năng hứng chịu gió mạnh nhất gây thiệt hại vào hôm nay, bao gồm cả thủ đô Washington D.C.

Chính quyền một số bang đã cảnh báo người dân thận trọng khi ra đường và bật chế độ cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại. Một số trường học đã thông báo đóng cửa để đối phó với tình trạng bão tuyết nghiêm trọng.