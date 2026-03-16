中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bão tuyết gây tê liệt nhiều bang miền đông của Mỹ

Thứ Hai, 17:47, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những đợt tuyết rơi và gió lớn liên tiếp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nửa phía đông của nước Mỹ khiến giao thông nhiều tuyến đường một số bang bị phong tỏa, nhiều khu vực bị mất điện.

Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, khu vực từ miền trung của bang Wisconsin đến Bán đảo Thượng của bang Michigan có khả năng sẽ chứng kiến ​​lượng tuyết rơi dày hơn 60cm và thậm chí có nơi cục bộ lượng tuyết rơi cao hơn.

bao tuyet gay te liet nhieu bang mien dong cua my hinh anh 1
Nhiều phương tiện bị chôn vùi trong bão tuyết. Ảnh: AP

Theo trang PowerOutage.us, hơn 210.000 khách hàng sử dụng điện tại 6 tiểu bang vùng Ngũ Đại Hồ đã bị mất điện do bão tuyết. Tình trạng mất điện trên diện rộng cũng được báo cáo ở một số vùng của bang Pennsylvania và Arkansas.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia cảnh báo rằng một dải bão mạnh với gió giật gây thiệt hại sẽ quét qua phần lớn khu vực phía Đông nước Mỹ. Sau khi hình thành vào đêm 15/3 (tức sáng nay theo giờ Việt Nam), các cơn bão đã di chuyển qua các thung lũng Mississippi, Tennessee và Ohio. Theo dự báo, cơn bão sẽ tiến vào vùng Appalachia, sau đó di chuyển về phía bờ biển phía Đông, nơi dự kiến ​​sẽ xảy ra "những cơn dông mạnh với gió giật diện rộng và một số cơn lốc xoáy".

Theo đó, khu vực trải dài từ một số vùng của Nam Carolina đến Maryland có khả năng hứng chịu gió mạnh nhất gây thiệt hại vào hôm nay, bao gồm cả thủ đô Washington D.C.

Chính quyền một số bang đã cảnh báo người dân thận trọng khi ra đường và bật chế độ cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại. Một số trường học đã thông báo đóng cửa để đối phó với tình trạng bão tuyết nghiêm trọng.

Châu Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo AP
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bão tuyết đổ bộ vào Mỹ, nhiều thành phố ban hành lệnh cấm đi lại
Bão tuyết đổ bộ vào Mỹ, nhiều thành phố ban hành lệnh cấm đi lại

VOV.VN - Một cơn bão tuyết lớn đang bao trùm khu vực Đông Bắc nước Mỹ, ảnh hưởng tới khoảng 41 triệu người từ Bang Maryland đến Maine, trong khi điều kiện thời tiết nguy hiểm nhất được cảnh báo vẫn chưa đạt đỉnh.

Bão tuyết lớn ở Romania khiến 200.000 hộ mất điện, giao thông tê liệt

VOV.VN - Ngày 18/2, Bộ trưởng Năng lượng Romania, Bogdan Ivan, xác nhận tuyết rơi dày và mưa lớn đã khiến 200.000 hộ gia đình trên khắp Romania bị mất điện.

Bão tuyết khiến 18 người thiệt mạng, Mỹ tiếp tục đối mặt thời tiết khắc nghiệt

VOV.VN - Hàng chục triệu người Mỹ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt bão tuyết dữ dội tràn qua nước này hôm 26/1, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, làm tê liệt giao thông và đẩy nhiều khu vực vào tình trạng khẩn cấp trong điều kiện giá lạnh cực đoan.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ