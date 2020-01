Bão tuyết tàn phá 5 bang ở Mỹ, ít nhất 10 người chết

Hôm qua (11/1), ít nhất 10 người chết, hơn 1.000 chuyến bay phải hủy bỏ và hàng trăm nghìn người bị mất điện tại 5 bang của nước Mỹ khi bão tuyết đổ bộ, gây mưa, mưa đá, tuyết rơi dày trải dài từ Texas đến Michigan.

Một trận bão tuyết ở Mỹ. Ảnh: The Independent.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, gió giật mạnh kèm mưa đá to như quả bóng golf và tuyết dày từ 5 đến 13cm đã phủ xuống nhiều bang, từ đêm 10/1 đến sáng sớm 11/1, khi bão tuyết mùa đông quét qua từ Texas qua vùng đông nam và Hồ Lớn tới bang Maine.



Hôm 12/1, dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi dày tại các bang Illinois, Michigan, bắc New York và New England. Tuyết và gió giật mạnh đã khiến việc lái xe trở nên nguy hiểm. 10 người thiệt mạng do nhà đổ, đường sá trơn trượt gây tai nạn giao thông.

Hơn 257.000 căn nhà và doanh nghiệp tại các bang Alabama, Mississippi, Kentucky, Tennessee và Arkansas bị mất điện. Tình trạng mất điện ở Texas, Michigan, Illinois phần lớn đã được khôi phục vào chiều 11/1. Các chuyến bay bị chậm hoặc hủy chủ yếu diễn ra ở sân bay quốc tế O'Hare của Chicago.

Những cơn lốc xoáy đã làm hư hại hoặc phá hủy một số tòa nhà ở Arkansas và Missouri. Theo cơ quan dự báo thời tiết, hơn 18 triệu người ở Louisiana, Arkansas, Texas và Oklahoma vẫn bị đe dọa do lốc xoáy và mưa lũ./.