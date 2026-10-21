Bắt người đàn ông đe dọa sát hại Tổng thống Trump trên Facebook

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, nghi phạm Jaden Read bị bắt hôm 18/10 tại Clearwater bang Kansas. Việc bắt giữ được tiến hành sau khi nhà chức trách nhận được tin báo về những bình luận đe dọa dưới các bài viết của hãng tin KAKE News liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, tại Alabama, ngày 2/10/2026. Ảnh: Reuters

Các công tố viên cáo buộc Read liên tiếp đăng những bình luận kêu gọi bắn Tổng thống, sau đó tuyên bố sẽ tự thực hiện hành vi này. Trong một bình luận, Read được cho là nói đã có súng và đạn. Ở một bài đăng khác, người này tuyên bố biết địa điểm diễn ra bài phát biểu và đã khảo sát các mái nhà xung quanh.

Tối ngày 19/10, Tổng thống Trăm đã phát biểu tại cuộc mít tinh vận động tranh cử cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall ở Park City, khu vực ngoại ô thành phố Wichita, bang Kansas.

Trong tuyên bố về vụ việc, Công tố viên liên bang khẳng định: “Bạo lực chính trị và các mối đe dọa bạo lực chính trị sẽ không được dung thứ” đồng thời cảnh báo mọi người cần tuân thủ phạm vi ngôn luận được Hiến pháp bảo vệ.