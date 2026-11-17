Chỉ còn hơn 6 tuần trước thời hạn chuyển giao quyền lực vào ngày 31/12, cuộc cạnh tranh lựa chọn Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp theo vẫn chưa có kết quả rõ ràng. 8 ứng viên đang tham gia tranh cử, trong khi các cuộc bỏ phiếu thăm dò kín và những bất đồng địa chính trị giữa các cường quốc khiến tiến trình lựa chọn trở nên khó đoán.

Nhà ngoại giao Costa Rica Rebeca Grynspan, người đang là Tổng thư ký UNCTAD, hiện được đánh giá là ứng viên dẫn đầu cho cuộc bầu chọn Tổng thư ký mới của Liên hợp quốc (Ảnh: rebecagrynspan.org)

Việc hai ứng viên mới được đề cử trong thời gian gần đây, gồm nhà ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Lana Nusseibeh và ứng viên Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu càng khiến cục diện thêm phân hóa. Trong khi đó, nhà ngoại giao Costa Rica Rebeca Grynspan hiện được đánh giá là ứng viên dẫn đầu, nhưng vẫn có nguy cơ vấp phải quyền phủ quyết của Mỹ và Nga.

Cho đến nay, chưa ứng viên nào nhận được sự ủng hộ đủ rộng để tránh nguy cơ bị phản đối bởi một trong năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp.

Theo bà Georgina Holmes, giảng viên cao cấp về chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Mở của Anh, cuộc cạnh tranh hiện nay phản ánh cuộc đấu tranh nhằm giành ảnh hưởng chính trị trong LHQ, vào thời điểm chủ nghĩa đa phương đang chịu nhiều sức ép và thách thức.

Bà Holmes nhận định 5 thành viên thường trực HĐBA hiện không có sự đồng thuận về chính trị như những giai đoạn trước, thậm chí có thể còn chia rẽ hơn cả thời Chiến tranh Lạnh.

“Công việc khó khăn nhất thế giới”

Tổng Thư ký LHQ đôi khi được ví như một “giáo hoàng thế tục”, người có trách nhiệm kết nối các quốc gia và dẫn dắt hoạt động ngoại giao toàn cầu. Tuy nhiên, vai trò này không chỉ mang tính biểu tượng. Tổng Thư ký còn là quan chức hành chính cao nhất của LHQ, chịu trách nhiệm lựa chọn các quan chức cấp cao và giám sát hoạt động của hàng chục nghìn nhân viên trong Ban Thư ký LHQ.

Người kế nhiệm Tổng Thư ký LHQ đương nhiệm Antonio Guterres sẽ phải giải quyết những thách thức rất lớn (Ảnh: Reuters)

Giáo sư luật quốc tế Jan Klabbers tại Đại học Cambridge cho rằng người đứng đầu LHQ phải hội tụ nhiều năng lực: khả năng xử lý những vấn đề địa chính trị phức tạp, kỹ năng ngoại giao và trung gian hòa giải, sức thu hút trước công chúng, đồng thời phải là một nhà quản lý có năng lực.

Theo ông, đây là lý do vị trí Tổng Thư ký LHQ thường được gọi là “công việc khó khăn nhất thế giới”.

Cuộc đua năm nay diễn ra trong bối cảnh LHQ đang đối mặt với nhiều thách thức. Dưới sự lãnh đạo của ông Antonio Guterres, tổ chức này bị đánh giá là có vai trò hạn chế trong các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine, đồng thời hứng chịu những chỉ trích gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khủng hoảng tài chính cũng đang gây sức ép lớn lên LHQ, buộc tổ chức này phải cắt giảm hàng nghìn nhân sự. Trong khi đó, những cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc ngày càng tác động trực tiếp đến việc lựa chọn người đứng đầu tổ chức.

8 ứng viên và những toan tính của các cường quốc

8 ứng viên hiện được các quốc gia thành viên LHQ đề cử, trong đó phần lớn đến từ khu vực Mỹ Latinh và Caribe, phù hợp với thông lệ không chính thức về luân phiên đại diện địa lý. 5 trong số họ là phụ nữ, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi LHQ lần đầu tiên lựa chọn một nữ Tổng Thư ký.

Đang dẫn đầu cuộc đua theo kết quả các cuộc bỏ phiếu thăm dò kín của HĐBA là bà Rebeca Grynspan, nhà ngoại giao Costa Rica và hiện đứng đầu Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD). Bà Grynspan được xem là ứng viên có khả năng bảo đảm tính kế thừa trong hoạt động của LHQ. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại bà có thể chưa đưa ra được những cải cách đủ mạnh đối với một tổ chức đang chịu sức ép lớn về chính trị và tài chính.

Ông Richard Gowan, Giám đốc chương trình các vấn đề và thể chế toàn cầu thuộc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), nhận định bà Grynspan đã củng cố vị thế ứng viên dẫn đầu, nhưng vẫn có nguy cơ vấp phải sự phản đối của Mỹ và Nga.

Một số báo cáo do UNCTAD công bố dưới sự lãnh đạo của bà Grynspan từng bày tỏ quan ngại về các hành động của Israel tại Gaza và Bờ Tây bị chiếm đóng. Những quan điểm này không hoàn toàn phù hợp với lập trường ủng hộ Israel của Washington. Bà cũng từng phản đối những lý giải của Nga về việc đình chỉ thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen.

Dù vậy, bà Grynspan vẫn đang tìm cách vận động sự ủng hộ từ các nước thành viên có ảnh hưởng. Hồi tháng 4, bà đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để trao đổi về khả năng ứng cử.

Theo ông Gowan, nhóm vận động của bà Grynspan tin rằng vẫn có thể thuyết phục Washington và Moscow chấp nhận ứng viên này. Một số quan chức Mỹ cũng chưa loại trừ khả năng hợp tác với bà trong giai đoạn cuối của tiến trình lựa chọn.

Để được lựa chọn, một ứng viên cần nhận được ít nhất 9 phiếu ủng hộ trong tổng số 15 thành viên HĐBA, đồng thời không bị bất kỳ thành viên thường trực nào phủ quyết. Sau đó, Đại hội đồng LHQ gồm 193 quốc gia thành viên sẽ tiến hành phê chuẩn.

Tuy nhiên, ông Ben Donaldson, cố vấn chiến dịch xã hội dân sự “1 for 8 Billion” vận động cải cách quy trình lựa chọn Tổng Thư ký LHQ theo hướng công bằng, cởi mở và bao trùm hơn, lưu ý rằng việc một ứng viên nhận phiếu “không khuyến khích” trong các cuộc thăm dò chưa đồng nghĩa chắc chắn sẽ bị phủ quyết.

Trong quá khứ, kết quả thăm dò đôi khi được sử dụng để gây sức ép buộc ứng viên phải nhượng bộ, chẳng hạn thông qua những thỏa thuận hậu trường về việc bổ nhiệm công dân của một nước thành viên thường trực vào các vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo LHQ.

Một ứng viên đáng chú ý khác là ông Rafael Grossi, người Argentina và hiện đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Trong cuộc thăm dò gần nhất, ông nhận được 9 phiếu “khuyến khích” và 4 phiếu “không khuyến khích”. Tuy nhiên, việc ông Grossi được cho là có quan hệ gần gũi với Washington có thể khiến ứng viên này gặp khó khăn trong việc giành sự ủng hộ của một số thành viên thường trực, đặc biệt là Trung Quốc và Nga.

Ba ứng viên khác đến từ khu vực Mỹ Latinh và Caribe gồm nhà ngoại giao Guyana Carolyn Rodrigues Birkett, nhà ngoại giao Antigua và Barbuda Maria Fernanda Espinosa và nhà ngoại giao Ecuador Ivonne A-Baki. Trong khi đó, ứng viên Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu nhận 8 phiếu “không khuyến khích” và được dự báo sẽ vấp phải sự phản đối của Hy Lạp, một thành viên HĐBA. Ông Olara Otunnu, chính trị gia Uganda và là ứng viên duy nhất còn lại đến từ châu Phi, nhận 9 phiếu “không khuyến khích”.

Quá trình lựa chọn ứng viên Tổng thư ký LHQ mới chịu sự chi phối mạnh của các cường quốc (Ảnh: Reuters)

Ngoài các ứng viên chính thức, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump từng cân nhắc cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban như một lựa chọn bên ngoài, dù ông Orban không tham gia danh sách ứng viên chính thức.

LHQ nối dài chia rẽ

Theo nhiều nhà phân tích, bà Grynspan hiện có vị thế thuận lợi nhất, nhưng sự can thiệp và tính toán của 5 nước thành viên thường trực HĐBA vẫn có thể làm thay đổi cục diện. Đầu tháng 11, Mỹ và Nga được cho là đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng viên UAE Lana Nusseibeh, trong khi Pháp và Anh ít thể hiện sự phản đối. Thông tin này được nền tảng truyền thông Devex dẫn lời các nhà ngoại giao.

Trong khi đó, theo tờ New York Times, Trung Quốc phát tín hiệu ưu tiên một ứng viên đến từ Mỹ Latinh, dù Bắc Kinh chưa công khai ủng hộ bất kỳ cá nhân nào. Bà Ellen Ravndal, Phó Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Stavanger, Na Uy, cho rằng tiến trình lựa chọn kéo dài và những khó khăn trong việc đạt đồng thuận phản ánh bối cảnh chính trị thế giới phân cực ngày càng lớn, đồng thời cho thấy LHQ đang ở trong tình trạng khủng hoảng gần như thường trực.

Ông Adam Day, người đứng đầu văn phòng Geneva của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách thuộc Đại học LHQ, nhận định cuộc cạnh tranh lần này kéo dài và có nhiều tranh cãi hơn so với các nhiệm kỳ gần đây, khi ông Antonio Guterres được lựa chọn năm 2016 và ông Ban Ki-moon năm 2006. Tuy nhiên, một số cuộc đua trước đây cũng từng kéo dài đến tháng 12.

Dù cuộc bầu chọn vẫn nằm trong giới hạn từng xuất hiện trong các kỳ tranh cử trước, nhưng tiến trình càng kéo dài, tổng Thư ký mới càng có ít thời gian chuẩn bị cho việc tiếp nhận và chuyển giao công việc.

Nếu đến cuối năm vẫn chưa lựa chọn được người kế nhiệm ông Guterres, Hiến chương LHQ không quy định một cơ chế tự động để bổ nhiệm người tạm quyền. Khi đó, HĐBA và các cơ quan liên quan sẽ phải thống nhất phương án duy trì hoạt động và điều hành tổ chức trong thời gian khuyết vị trí lãnh đạo.

Ông Donaldson cảnh báo có những lo ngại rằng Mỹ và một số quốc gia có ảnh hưởng có thể cố tình kéo dài tiến trình, nhằm gia tăng sức ép để các bên chấp nhận một ứng viên ít được ủng hộ hơn, hoặc khiến LHQ rơi vào tình trạng thiếu người đứng đầu và suy yếu trong ngắn hạn.