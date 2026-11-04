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Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện

Thứ Tư, 11:54, 04/11/2026
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VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang ghi nhận những chiến thắng quan trọng của đảng Dân chủ. Đáng chú ý, đảng này đã giành được nhiều ghế Thượng viện tại các bang vốn là thành trì của đảng Cộng hòa, các dự báo truyền thông cho thấy phe Dân chủ tiến tới giành lại quyền kiểm soát cả hai viện.

Tại North Carolina, cựu Thống đốc Roy Cooper đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mỹ Michael Whatley. Theo bảng kết quả NBC News cập nhật lúc 22h33 ngày 3/11, ông Cooper giành 58,3% số phiếu, so với 39,5% của đối thủ. Đây là một trong những chiến thắng quan trọng nhất của đảng Dân chủ, khi chiếc ghế này trước đó thuộc Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis.

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Ứng cử viên Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và cựu Thống đốc bang Bắc Carolina, Roy Cooper ăn mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước những người ủng hộ sau chiến thắng, ông Roy Cooper nhấn mạnh rằng chính người dân North Carolina đã tạo nên sức mạnh cho chiến dịch tranh cử. Ông nói: “Tôi hiểu mình cần phải làm gì, và các bạn cũng hiểu tất cả chúng ta cần phải làm gì. Chính các bạn, những người dân North Carolina, đã tạo nên sức mạnh cho chiến dịch tranh cử này”.

Tại South Carolina, ứng cử viên Dân chủ Annie Andrews giành chiến thắng trước ứng cử viên Cộng hòa Darline Graham. Theo NBC News, bà Andrews nhận được 50,8% số phiếu, so với 47% của đối thủ. Kết quả này đặc biệt đáng chú ý bởi South Carolina là bang mà Tổng thống Donald Trump từng giành chiến thắng với cách biệt gần 18 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử năm 2024.

Tại Texas, ứng cử viên Dân chủ James Talarico đánh bại Tổng chưởng lý bang Ken Paxton, người được Tổng thống Trump hậu thuẫn. Theo số liệu, ông Talarico giành 58,1% số phiếu, so với 40,4% của ông Paxton. Đây là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử đối với đảng Dân chủ tại bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Ông Talarico trở thành ứng viên Dân chủ đầu tiên giành thắng lợi ở Texas kể từ năm 1994.

Tại Ohio, cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ Sherrod Brown cũng giành chiến thắng trước Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jon Husted. Ông Brown nhận được 48,2% số phiếu, so với 47% của đối thủ. Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại của ông Brown tại Thượng viện sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2024.

Ngoài bốn bang trên, kết quả cập nhật lúc 23h30 còn cho thấy đảng Dân chủ giành thêm ghế tại Iowa và Kansas. Trong bảng kiểm phiếu trước đó, ứng cử viên Dân chủ Josh Turek dẫn trước tại Iowa với tỷ lệ 52,2% so với 44,9% của ứng cử viên Cộng hòa Ashley Hinson. Tại Kansas, ứng cử viên Dân chủ Adam Hamilton dẫn trước Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall với tỷ lệ 54,6% so với 42,6%. Đảng Dân chủ cũng bảo vệ thành công các ghế Thượng viện tại Georgia và New Hampshire.

Tại Georgia, Thượng nghị sĩ Jon Ossoff giành 58,7% số phiếu, vượt ứng cử viên Cộng hòa Mike Collins với 41,3%. Trong khi đó, tại New Hampshire, ứng cử viên Dân chủ Chris Pappas giành 56,4% số phiếu, so với 41,8% của cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Sununu.

Như vậy với việc giành ghế của đảng Cộng hoà ở ít nhất 6 bang, đảng Dân chủ đã có tổng cộng 51 ghế ở Thượng viện, qua đó khả năng lớn sẽ nắm quyền kiểm soát cơ quan này.

Trong cuộc đua Hạ viện, đảng Dân chủ cũng giành được hàng loạt ghế từ đảng Cộng hòa tại những khu vực cạnh tranh quan trọng. Theo bảng kết quả AP cập nhật lúc 22h50, đảng Dân chủ đã giành 127 ghế, so với 74 ghế của đảng Cộng hòa, trong khi 234 ghế chưa được xác định. Các dự báo truyền thông trong đêm bầu cử cho thấy đảng Dân chủ đang tiến tới giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh nhiều cử tri Mỹ bày tỏ sự bất mãn với chi phí sinh hoạt, giá năng lượng và cách điều hành kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Cuộc xung đột với Iran và những tác động tới thị trường năng lượng cũng trở thành chủ đề quan trọng trong chiến dịch tranh cử.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump đã trực tiếp vận động cho nhiều ứng cử viên Cộng hòa tại các bang cạnh tranh quan trọng. Tuy nhiên, những ứng cử viên được ông hậu thuẫn tại Texas, South Carolina và Ohio đều thất bại.

Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với những trở ngại lớn trong việc thúc đẩy chương trình lập pháp, thông qua ngân sách và phê chuẩn các đề cử nhân sự cấp cao. Phe Dân chủ cũng có thể tăng cường hoạt động giám sát chính quyền trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Quang Trung/VOV-Washington
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