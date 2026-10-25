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Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội

Chủ Nhật, 12:40, 25/10/2026
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VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 đang bước vào giai đoạn quyết định, với 18 bang triển khai bỏ phiếu sớm. Kết quả sẽ định hình cán cân quyền lực tại Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump.

 

Cử tri tại New York hôm qua (24/10) bắt đầu đi bỏ phiếu sớm để lựa chọn các đại diện tại Quốc hội và nhiều chức vụ cấp bang. Cuộc bầu cử ngày 3/11 sẽ quyết định quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, đồng thời bầu chọn hàng chục thống đốc cùng nhiều chức vụ tại các bang và địa phương.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đi bỏ phiếu sớm tại West Palm Beach, bang Florida, trước khi ông tiếp tục lịch trình vận động tại Georgia. Tổng thống Trump xác nhận bỏ phiếu cho toàn bộ ứng cử viên đảng Cộng hòa, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ tham gia bỏ phiếu đông đảo.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại văn phòng Giám sát bầu cử Quận Palm Beach, Florida ngày 24/10/2026 khi đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Reuters

“Khi tôi tranh cử, tôi đã giành được 49,2% số phiếu bầu. Vì vậy, lần này, hãy coi như tôi vẫn đang tranh cử, như thể tên tôi có trên lá phiếu. Bởi nếu các bạn đi bỏ phiếu, chúng ta sẽ giành chiến thắng lớn”, ông Trump nói.

Những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump liên tục tổ chức các cuộc mít tinh tại Texas, Ohio, Kansas và nhiều bang khác để vận động cho các ứng cử viên Cộng hòa. Đáng chú ý, ngay tại những bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng này, nhiều cuộc đua vào Thượng viện vẫn diễn ra sít sao.

Trong khi đó, kinh tế và chi phí sinh hoạt tiếp tục là những vấn đề được cử tri quan tâm. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh tỷ lệ thất nghiệp thấp, thị trường chứng khoán tăng trưởng và giá một số mặt hàng thực phẩm giảm. Tuy nhiên, giá xăng trung bình toàn quốc đã lên tới 4,27 USD/gallon, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh xung đột tại Iran gây sức ép lên thị trường năng lượng. Giá thực phẩm và lãi suất cao cũng tiếp tục ảnh hưởng đến ngân sách của nhiều hộ gia đình.

“Chúng tôi đã nghỉ hưu, không phải lái xe hằng ngày nên giá xăng không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt. Nhưng tôi nhớ trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, giá xăng có lúc chỉ 1,39 USD/gallon. Vì vậy, giá xăng hiện nay thực sự là một vấn đề”, một người dân Mỹ cho biết.

Theo cuộc thăm dò Reuters/Ipsos mới công bố, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống còn 31%, mức thấp nhất trong hai nhiệm kỳ của ông. Mặc dù các cuộc mít tinh của Tổng thống vẫn thu hút đông đảo người ủng hộ, khả năng chuyển sự ủng hộ này thành phiếu bầu cho các ứng cử viên Cộng hòa vẫn là một thách thức.

Bên cạnh đó, những tranh cãi pháp lý liên quan đến quy trình bầu cử tiếp tục gia tăng. Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện liên quan đến cuộc bầu cử Thượng viện tại Alaska, đề nghị tòa án ngăn việc chứng nhận kết quả trong một số trường hợp. Chính quyền khẳng định động thái này nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, trong khi một số quan chức và chuyên gia pháp lý cho rằng đây là sự can thiệp không phù hợp vào thẩm quyền tổ chức bầu cử của các bang.

Khi giai đoạn bỏ phiếu sớm bắt đầu, cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ đang bước vào thời điểm quan trọng. Kết quả ngày 3/11 không chỉ quyết định cán cân quyền lực giữa hai đảng tại Quốc hội, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai chương trình nghị sự của Tổng thống trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Thu Hoài/VOV1
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