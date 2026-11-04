Bầu cử Mỹ: FBI bác tin phát hiện hơn 20.000 phiếu bầu gian lận tại Texas

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khẳng định không tiến hành cuộc khám xét nào liên quan đến bầu cử tại thành phố Houston, bang Texas, đồng thời bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc phát hiện hàng chục nghìn phiếu bầu gian lận ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Sinh viên xếp hàng chờ bỏ phiếu tại Đại học Texas trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, ngày 3/11/2026. Ảnh: Reuters

Thông tin sai lệch bắt đầu lan truyền vào sáng 3/11, khi Jonathan Gregory, người tự giới thiệu là nhà sáng tạo nội dung số ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đăng bài trên hai nền tảng X và Facebook, tuyên bố FBI đã phát hiện hơn 20.000 phiếu bầu tại một kho lưu trữ ở Houston trong cuộc khám xét diễn ra tối 2/11.

Gregory còn khẳng định toàn bộ số phiếu bầu mà người này cho là gian lận đều được điền sẵn để ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, người này không đưa ra bằng chứng xác thực cho cáo buộc trên.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tính đến tối 3/11, bài đăng của Gregory trên X đã được đăng lại gần 10.000 lần, thu hút hơn 416.000 lượt xem. Trong khi đó, bài viết tương tự trên Facebook cũng được chia sẻ gần 4.000 lần.

Trước sự lan truyền của thông tin này, FBI tại Houston đã chính thức lên tiếng bác bỏ. Trong tuyên bố gửi CNN, người phát ngôn FBI cho biết cơ quan này đã nắm được các bài đăng trên mạng xã hội cáo buộc FBI tiến hành một cuộc khám xét liên quan đến bầu cử vào ngày 2/11 và phát hiện các phiếu bầu gian lận.

FBI khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật và không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bầu cử như nội dung các bài đăng đề cập.

Qua kiểm tra, những hình ảnh đi kèm bài đăng của Gregory không liên quan đến bất kỳ cuộc khám xét nào tại Texas. Một số bức ảnh được lấy từ bản tin địa phương về cuộc khám xét của FBI tại kho lưu trữ tài liệu bầu cử ở hạt Fulton, bang Georgia, hồi tháng 1/2026. Một hình ảnh khác được lấy từ trang web của cơ sở cho thuê kho lưu trữ tại Houston.

Các tổ chức kiểm chứng thông tin cũng xác nhận không có bằng chứng về cuộc khám xét hay việc phát hiện phiếu bầu gian lận như bài đăng mô tả.

Theo CNN, Jonathan Gregory từng đăng tải nhiều thông tin gây tranh cãi trong những ngày gần đây, trong đó có tuyên bố cho rằng đã phát hiện một boongke bí mật bên trong Trung tâm Tổng thống Barack Obama. Đáng chú ý, dù tài khoản X của Gregory chỉ có khoảng 2.700 người theo dõi, thông tin sai lệch về phiếu bầu tại Texas vẫn nhanh chóng tiếp cận hàng trăm nghìn người dùng, cho thấy khả năng lan truyền rộng rãi của những nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.