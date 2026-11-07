Bầu cử New Zealand: Đảng Opportunity lần đầu giành được ghế tại Quốc hội

Ngày 7/11, cử tri New Zealand đi bỏ phiếu bầu 120 nghị sĩ Quốc hội. Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa và công tác kiểm phiếu đang được tiến hành. Dù kết quả cuối cùng chưa được công bố, đảng Opportunity đã chắc chắn giành được ghế tại Quốc hội lần đầu tiên và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định liên minh nào sẽ thành lập chính phủ mới.

Bà Qiulae Wong, lãnh đạo đảng Opportunity (Cơ hội) của New Zealand, trong một sự kiện vận động tranh cử ở Auckland, ngày 17/10/ 2026. Ảnh: Reuters

Theo kết quả kiểm đếm 50% số phiếu bầu, Công đảng đang tạm dẫn đầu với 29,5% số phiếu, theo sát là đảng Quốc gia của Thủ tướng Christopher Luxon với 29,4%. Đảng Xanh giành được 13,8%, đảng ACT đạt 10,8%, trong khi đảng New Zealand First nhận được 9,5% số phiếu.

Đáng chú ý, đảng Opportunity đã chắc chắn lần đầu có đại diện tại Quốc hội New Zealand, sau khi giành được hơn 5,6% số phiếu bầu. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng này dự kiến có khoảng 7 ghế trong Quốc hội khóa mới.

Bà Quilea Wong, lãnh đạo đảng Opportunity, đánh giá đây là dấu mốc lịch sử của đảng: “Đối với nhiều người đang theo dõi, dường như chúng tôi mới chỉ xuất hiện, cứ như thể thành công này đến sau một đêm vậy. Nhưng với nhiều người có mặt tại căn phòng này, kết quả này là thành quả của một chặng đường dài nỗ lực”.

Trong bối cảnh Công đảng và đảng Quốc gia đều khó giành đủ số ghế để tự thành lập chính phủ, đảng Opportunity có thể trở thành nhân tố giữ vai trò quyết định trong quá trình đàm phán liên minh. Hiện đảng này vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, hợp tác với các đảng lớn để tham gia chính phủ mới.