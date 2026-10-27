Bầu cử Quốc hội Israel: Khi nào biết người chiến thắng?

Khi nào biết người chiến thắng?

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Quốc hội Israel có thể được công bố chỉ vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, nhưng cũng có thể mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để xác định rõ bên chiến thắng.

Người dân tại Jerusalem đi ngang qua tấm áp phích có hình Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 (Ảnh: Reuters)

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h sáng đến 22h tối ngày 27/10 (theo giờ địa phương). Khi kết thúc bỏ phiếu, các kênh truyền hình Israel sẽ công bố kết quả thăm dò cử tri sau khi bỏ phiếu, cung cấp những dấu hiệu đầu tiên về kết quả bầu cử. Sau đó, số phiếu thực tế sẽ bắt đầu được kiểm đếm và công bố.

Nếu một đảng hoặc liên minh các đảng giành được đa số rõ ràng tại Quốc hội, cục diện có thể nhanh chóng sáng tỏ. Tuy nhiên, nếu không bên nào đạt được đa số, việc xác định ai có khả năng thành lập chính phủ sẽ phức tạp hơn và có thể kéo dài.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng dự kiến được hoàn tất vào ngày 30/10. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố một tuần sau ngày bỏ phiếu, vào ngày 4/11.

Quá trình xác định kết quả phức tạp

Quốc hội Israel, còn gọi là Knesset, có 120 ghế. Bầu cử theo quy định được tổ chức 4 năm một lần, nhưng các cuộc bầu cử trước thời hạn diễn ra khá thường xuyên.

Ghế Quốc hội được phân bổ theo phương thức đại diện tỷ lệ dựa trên danh sách đảng trên phạm vi toàn quốc. Các đảng phải giành ít nhất 3,25% tổng số phiếu bầu mới đủ điều kiện có ghế tại Quốc hội.

Khoảng một chục đảng được cho là có khả năng vượt qua ngưỡng này. Vì vậy, việc kiểm đếm và phân bổ ghế có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt trong trường hợp kết quả giữa các đảng sít sao.

Tổng thống Israel Isaac Herzog và phu nhân đi bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Jerusalem sáng 27/10 (Ảnh: Reuters)

Điều gì xảy ra sau khi kết quả được công bố?

Sau khi có kết quả kiểm phiếu cuối cùng, Tổng thống Israel Isaac Herzog sẽ tham vấn lãnh đạo các đảng về ứng cử viên mà họ muốn lựa chọn làm thủ tướng. Tiếp đó, Tổng thống sẽ chỉ định người mà ông cho là có khả năng cao nhất thành lập được chính phủ.

Ứng cử viên được chỉ định có tối đa 42 ngày để thành lập chính phủ. Không đảng nào tại Israel từng giành được đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Do đó, các chính phủ thường được thành lập thông qua liên minh nhiều đảng, với quá trình thương lượng có thể kéo dài nhiều tuần.

Trong bối cảnh đó, từng ghế Quốc hội đều có ý nghĩa quan trọng. Các đảng nhỏ có thể nắm vai trò quyết định trong việc hình thành liên minh cầm quyền, dù không giành được nhiều phiếu bầu trên toàn quốc. Nếu ứng cử viên được chỉ định không thành công, những ứng cử viên khác có thể được trao cơ hội thành lập chính phủ.

Trong trường hợp không có chính phủ mới nào được hình thành, Israel sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử khác. Nội các hiện tại tiếp tục điều hành đất nước với tư cách chính phủ lâm thời trong thời gian chờ đợi.