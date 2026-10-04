English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bầu cử Quốc hội Latvia: Liên minh của Thủ tướng Andris Kulbergs giành thắng lợi

Chủ Nhật, 23:09, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên minh Thống nhất (United List) của Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/10, tạo điều kiện để ông tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thúc đẩy thành lập liên minh duy trì chính sách ủng hộ Ukraine.

Theo kết quả sơ bộ sau khi 97% số phiếu được kiểm, Liên minh Thống nhất giành 35,3% số phiếu, tương đương 42/100 ghế Quốc hội. Đây là kết quả cao nhất mà một lực lượng chính trị đạt được trong một cuộc bầu cử Quốc hội Latvia kể từ khi nước này khôi phục độc lập năm 1991. Tuy nhiên, Liên minh Thống nhất vẫn cần các đối tác để đạt đa số quá bán trong Quốc hội.

Đảng Latvia Trước hết (Latvia First) đứng thứ hai với 13,1% số phiếu, giành 17 ghế; liên minh Quyền lực Chủ quyền/Liên minh những người Latvia trẻ (Sovereign Power/Young Latvians) đứng thứ ba với 11,7%, giành 15 ghế. Liên minh Quốc gia (National Alliance) nhận 8,9%, giành 10 ghế; tiếp đó là đảng Những người Tiến bộ (Progressives) với 7,8%, giành 9 ghế và đảng Thống nhất Mới (New Unity) với 6,3%, giành 7 ghế.

bau cu quoc hoi latvia lien minh cua thu tuong andris kulbergs gianh thang loi hinh anh 1
Người dân đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Riga (Reuters)

Giáo sư khoa học chính trị Janis Ikstens nhận định chiến thắng với cách biệt lớn của Liên minh Thống nhất là điều “hơi bất ngờ”, đồng thời cho rằng các đảng đối lập khó có thể ngăn cản Thủ tướng thực thi các chính sách.

Ông Kulbergs, 47 tuổi, một doanh nhân và tay đua xe nghiệp dư, trở thành Thủ tướng Latvia từ tháng 5/2026 sau khi liên minh cầm quyền trước đó sụp đổ do những tranh cãi liên quan việc xử lý các vụ máy bay không người lái (UAV) quân sự của Ukraine bay vào lãnh thổ Latvia mà không bị phát hiện.

Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine, duy trì lập trường cứng rắn với Moscow, tăng cường năng lực phòng thủ chống UAV và duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Tại cuộc bầu cử năm nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 51,8%, mức thấp nhất kể từ khi Latvia khôi phục độc lập. Các vấn đề an ninh quốc gia, chi phí sinh hoạt và quan hệ với Nga là những chủ đề nổi bật trong chiến dịch tranh cử.

Latvia có khoảng 1,9 triệu dân, nằm giữa Biển Baltic và biên giới với Nga, Belarus, đồng thời là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Văn Huy/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Ukraine
Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 đã tới thủ đô Kiev trong chuyến thăm nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 đã tới thủ đô Kiev trong chuyến thăm nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Đức công bố gói viện trợ quân sự và năng lượng cho Ukraine
Đức công bố gói viện trợ quân sự và năng lượng cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 4/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp quốc phòng Đức thăm Kiev, thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Đức công bố gói viện trợ quân sự và năng lượng cho Ukraine

Đức công bố gói viện trợ quân sự và năng lượng cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 4/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp quốc phòng Đức thăm Kiev, thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ukraine đánh giá cao đề xuất hòa bình của Ấn Độ
Ukraine đánh giá cao đề xuất hòa bình của Ấn Độ

VOV.VN - Ukraine lên tiếng xác nhận đề xuất của Ấn Độ về chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là sáng kiến toàn diện nhất trong số các đề xuất đang được xem xét.

Ukraine đánh giá cao đề xuất hòa bình của Ấn Độ

Ukraine đánh giá cao đề xuất hòa bình của Ấn Độ

VOV.VN - Ukraine lên tiếng xác nhận đề xuất của Ấn Độ về chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là sáng kiến toàn diện nhất trong số các đề xuất đang được xem xét.

UAV phản lực Nga xuyên lưới phòng không, Ukraine hụt hơi trong cuộc đua tốc độ
UAV phản lực Nga xuyên lưới phòng không, Ukraine hụt hơi trong cuộc đua tốc độ

VOV.VN - UAV phản lực Nga xuyên lưới phòng không, Ukraine thất thế trong cuộc đua tốc độ

UAV phản lực Nga xuyên lưới phòng không, Ukraine hụt hơi trong cuộc đua tốc độ

UAV phản lực Nga xuyên lưới phòng không, Ukraine hụt hơi trong cuộc đua tốc độ

VOV.VN - UAV phản lực Nga xuyên lưới phòng không, Ukraine thất thế trong cuộc đua tốc độ

Ông Zelensky: Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
Ông Zelensky: Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

VOV.VN - Ukraine sẽ tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả chính sách về không kích mới của Moscow, nhằm buộc người dân phải rời bỏ thủ đô Kiev và các thành phố khác.

Ông Zelensky: Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Ông Zelensky: Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

VOV.VN - Ukraine sẽ tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả chính sách về không kích mới của Moscow, nhằm buộc người dân phải rời bỏ thủ đô Kiev và các thành phố khác.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ