Bầu cử Quốc hội Latvia: Liên minh của Thủ tướng Andris Kulbergs giành thắng lợi

Theo kết quả sơ bộ sau khi 97% số phiếu được kiểm, Liên minh Thống nhất giành 35,3% số phiếu, tương đương 42/100 ghế Quốc hội. Đây là kết quả cao nhất mà một lực lượng chính trị đạt được trong một cuộc bầu cử Quốc hội Latvia kể từ khi nước này khôi phục độc lập năm 1991. Tuy nhiên, Liên minh Thống nhất vẫn cần các đối tác để đạt đa số quá bán trong Quốc hội.

Đảng Latvia Trước hết (Latvia First) đứng thứ hai với 13,1% số phiếu, giành 17 ghế; liên minh Quyền lực Chủ quyền/Liên minh những người Latvia trẻ (Sovereign Power/Young Latvians) đứng thứ ba với 11,7%, giành 15 ghế. Liên minh Quốc gia (National Alliance) nhận 8,9%, giành 10 ghế; tiếp đó là đảng Những người Tiến bộ (Progressives) với 7,8%, giành 9 ghế và đảng Thống nhất Mới (New Unity) với 6,3%, giành 7 ghế.

Người dân đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Riga (Reuters)

Giáo sư khoa học chính trị Janis Ikstens nhận định chiến thắng với cách biệt lớn của Liên minh Thống nhất là điều “hơi bất ngờ”, đồng thời cho rằng các đảng đối lập khó có thể ngăn cản Thủ tướng thực thi các chính sách.

Ông Kulbergs, 47 tuổi, một doanh nhân và tay đua xe nghiệp dư, trở thành Thủ tướng Latvia từ tháng 5/2026 sau khi liên minh cầm quyền trước đó sụp đổ do những tranh cãi liên quan việc xử lý các vụ máy bay không người lái (UAV) quân sự của Ukraine bay vào lãnh thổ Latvia mà không bị phát hiện.

Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine, duy trì lập trường cứng rắn với Moscow, tăng cường năng lực phòng thủ chống UAV và duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Tại cuộc bầu cử năm nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 51,8%, mức thấp nhất kể từ khi Latvia khôi phục độc lập. Các vấn đề an ninh quốc gia, chi phí sinh hoạt và quan hệ với Nga là những chủ đề nổi bật trong chiến dịch tranh cử.

Latvia có khoảng 1,9 triệu dân, nằm giữa Biển Baltic và biên giới với Nga, Belarus, đồng thời là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).