Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ: Phe Dân chủ trở lại?
Chủ Nhật, 21:12, 01/11/2026
VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 là bài khảo sát quan trọng đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa. Liệu cán cân quyền lực tại hai viện Quốc hội Mỹ sẽ thay đổi? Kết quả cuộc bầu cử sẽ tác động như thế nào đến chính sách đối nội, đối ngoại của Washington trong hai năm còn lại?
VOV.VN - Hơn 50 triệu cử tri Mỹ, tương đương gần 30% tổng số cử tri đăng ký, đã đi bỏ phiếu sớm dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ còn 3 ngày nữa mới chính thức diễn ra. Trong khi đó, các ứng viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bước vào giai đoạn vận động nước rút nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội.
VOV.VN - Hơn 50 triệu cử tri Mỹ, tương đương gần 30% tổng số cử tri đăng ký, đã đi bỏ phiếu sớm dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ còn 3 ngày nữa mới chính thức diễn ra. Trong khi đó, các ứng viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bước vào giai đoạn vận động nước rút nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội.
VOV.VN - Hơn 50 triệu cử tri Mỹ, tương đương gần 30% tổng số cử tri đăng ký, đã đi bỏ phiếu sớm dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ còn 3 ngày nữa mới chính thức diễn ra. Trong khi đó, các ứng viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bước vào giai đoạn vận động nước rút nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội.
VOV.VN - Chưa bao giờ chính phủ liên bang Mỹ lại tập trung cao độ trên quy mô lớn như hiện nay vào việc tìm kiếm bằng chứng về tình trạng người không phải công dân Mỹ đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, kết quả điều tra thu được về cáo buộc gian lận bầu cử này lại "khiêm tốn" hơn rất nhiều.
VOV.VN - Chưa bao giờ chính phủ liên bang Mỹ lại tập trung cao độ trên quy mô lớn như hiện nay vào việc tìm kiếm bằng chứng về tình trạng người không phải công dân Mỹ đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, kết quả điều tra thu được về cáo buộc gian lận bầu cử này lại "khiêm tốn" hơn rất nhiều.