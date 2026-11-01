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Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ: Phe Dân chủ trở lại?

Chủ Nhật, 21:12, 01/11/2026
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VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 là bài khảo sát quan trọng đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa. Liệu cán cân quyền lực tại hai viện Quốc hội Mỹ sẽ thay đổi? Kết quả cuộc bầu cử sẽ tác động như thế nào đến chính sách đối nội, đối ngoại của Washington trong hai năm còn lại?

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Hơn 50 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Hơn 50 triệu cử tri Mỹ, tương đương gần 30% tổng số cử tri đăng ký, đã đi bỏ phiếu sớm dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ còn 3 ngày nữa mới chính thức diễn ra. Trong khi đó, các ứng viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bước vào giai đoạn vận động nước rút nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Xem thêm: Hơn 50 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cử tri Mỹ thờ ơ, Đảng Cộng hòa lo “hụt hơi” trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

PV/VOV.VN
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