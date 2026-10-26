Bầu cử Quốc hội Serbia: Nhà lãnh đạo Aleksandar Vucic thừa nhận thất bại



Cuộc bầu cử Quốc hội Serbia diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu kéo dài nhiều tháng, và cuộc khủng hoảng chính trị dẫn đến việc Tổng thống Vucic từ chức hồi tháng 9.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cao kỷ lục và căng thẳng leo thang đánh dấu cuộc bầu cử Quốc hội có sự cạnh tranh khốc liệt, một cuộc đối đầu giữa ông Vucic và đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cánh hữu của ông, với Liên minh Sinh viên đại học, những người cáo buộc, phản đối chính phủ với tình trạng tham nhũng và những ảnh hưởng sâu sắc tới nền dân chủ ở quốc gia này.

Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông Vucic giành được khoảng 1,7 triệu phiếu bầu, trong khi Liên minh Sinh viên đã nhận được khoảng 2,2 triệu phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội Serbia. Ảnh: Reuters

Hơn 6,4 triệu cử tri Serbia đã tham gia bỏ phiếu bầu ra các nhà lập pháp vào Quốc hội gồm 250 thành viên. Kết quả được ông Vucic công bố gần 2 tiếng đồng hồ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Trong tuyên bố thừa nhận thất bại, ông Vucic cho biết, đảng của ông tin rằng đối thủ của mình là Liên minh Sinh viên được giới trẻ ủng hộ sẽ giành được từ 135 - 140 ghế, trong khi đảng SNS của ông sẽ chỉ giành được khoảng 105 ghế. Tuy nhiên thực tế đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông Vucic đã giành được khoảng 1,7 triệu phiếu bầu, so với Liên minh Sinh viên đã nhận được khoảng 2,2 triệu phiếu.

Kết quả bầu cử sẽ là bước ngoặt chính trị, một sự chuyển biến chính trị mạnh mẽ ở quốc gia Balkan này. Các nhà quan sát nhận định, cuộc bỏ phiếu trước thời hạn này là hệ quả trực tiếp từ 2 năm biểu tình kiên trì, do sinh viên dẫn dắt, bùng phát mạnh mẽ sau vụ sập mái che nhà ga Novi Sad năm 2024 làm 16 người chết.

Hiện tại, vẫn chưa rõ ai sẽ được đề cử ở vị trí Thủ tướng. Tuy nhiên, kết quả này sẽ dẫn đến những thay đổi lớn trong mối quan hệ đối ngoại cua quốc gia này với Liên minh châu Âu, Nga và Trung Quốc.