Dù đạt được nhiều kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế, chính phủ Tây Ban Nha đang chịu sức ép ngày càng lớn trước tình trạng giá nhà tăng cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và những tranh cãi về chính sách nhập cư.

Thủ tướng Tây Ban Nha Sánchez. Ảnh: Euronews.

Kết quả cuộc bầu cử không chỉ định hình đường hướng phát triển của Tây Ban Nha trong những năm tới mà còn có ý nghĩa đối với tương quan lực lượng chính trị tại châu Âu.

Tại cuộc mít tinh vận động tranh cử cuối cùng ở Madrid tối 27/11, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez kêu gọi cử tri tích cực đi bỏ phiếu, nhấn mạnh cam kết bảo vệ các chính sách an sinh xã hội và những thành quả mà chính phủ đã đạt được: “Hãy cùng nhau làm nên điều đó. Ở đất nước này, bạn không nhất thiết phải là người về hưu mới có thể bỏ phiếu ủng hộ một chế độ lương hưu xứng đáng, không nhất thiết phải là phụ nữ mới có thể đấu tranh và bỏ phiếu bảo vệ quyền của phụ nữ, không nhất thiết phải là người đồng tính mới có thể lên tiếng bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTI; cũng không cần phải là thành viên công đoàn mới có thể đấu tranh vì quyền lợi của người lao động. …Vì tất cả những điều đó, chúng ta được kêu gọi cùng nhau làm nên lịch sử”.

Tuy nhiên, thành tích điều hành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Âu chưa bảo đảm lợi thế cho đảng Công nhân xã hội Tây Ban Nha (PSOE) cầm quyền. Giá thuê và giá mua nhà liên tục tăng trong một thập kỷ qua, đặc biệt tại các đô thị lớn và những điểm du lịch nổi tiếng, khiến nhiều người dân chưa cảm nhận được lợi ích từ tăng trưởng kinh tế. Theo Trung tâm Nghiên cứu xã hội học Tây Ban Nha (CIS), nhà ở đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri trong hơn một năm qua. Một số cử tri chia sẻ: “Giá cả hiện nay rất đắt đỏ. Tôi sống cùng anh trai trong một căn hộ và mỗi tháng chúng tôi phải trả 1.400 euro tiền thuê nhà. Tôi cho rằng mức lương ở Tây Ban Nha không đủ để trang trải những khoản chi phí như vậy”.

“Ngay cả khi được tăng lương, bạn vẫn khó có thể thuê được một căn hộ vì giá thuê hiện đã lên tới 1.400 - 1.500 euro, thậm chí cao hơn. Bạn đi làm kiếm tiền cũng chỉ để trả tiền thuê nhà”.

Trong khi Thủ tướng Pedro Sánchez chủ trương tăng cường điều tiết thị trường bất động sản, kiểm soát các cơ sở lưu trú du lịch hoạt động trái phép, lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) đối lập Alberto Núñez Feijóo cam kết xây dựng thêm 1 triệu căn nhà trong vòng 4 năm nếu lên nắm quyền. Phe đối lập cũng tập trung chỉ trích năng lực quản lý của chính phủ sau hàng loạt vụ việc liên quan đến tham nhũng và an toàn đường sắt.

Đáng chú ý, vấn đề nhập cư đang tạo ra sự phân hóa sâu sắc giữa các lực lượng chính trị. Thủ tướng Pedro Sánchez lâu nay bảo vệ quan điểm nhập cư hợp pháp giúp bổ sung lực lượng lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, đảng Nhân dân chủ trương tăng cường kiểm soát biên giới, còn đảng cực hữu Vox đề xuất trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ và ưu tiên công dân Tây Ban Nha trong tiếp cận các dịch vụ công.

Khả năng đảng Nhân dân phải dựa vào sự ủng hộ của Vox để thành lập chính phủ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt. Trong nhiều năm, Tây Ban Nha duy trì chính sách nhập cư tương đối cởi mở so với nhiều quốc gia châu Âu. Nếu một liên minh cánh hữu được thành lập, Madrid có thể điều chỉnh đáng kể chính sách này, đồng thời xem xét lại các cam kết về phúc lợi xã hội và chuyển đổi năng lượng. Với các cuộc bầu cử quan trọng dự kiến diễn ra tại Pháp, Italia và Ba Lan trong năm tới, lá phiếu của cử tri Tây Ban Nha sẽ là một chỉ dấu đáng chú ý về xu hướng dịch chuyển chính trị tại châu Âu trước những sức ép ngày càng lớn về đời sống dân sinh.