Bầu cử Thượng viện Nhật: Các đảng phái công kích nhau đến phút chót

Các đảng phái đã đưa ra những chủ trương, chính sách hướng tới xây dựng xã hội Nhật Bản trong tương lai. Tuy có khác nhau về quan điểm, nhưng đã tạo ra tính cạnh tranh, đưa ra nhiều lựa chọn cho người dân Nhật Bản.

Một cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản.

Đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe vấp phải sự phản đối của các đảng phái đối lập về các vấn đề tiền trợ cấp lương hưu, cải cách Hiến pháp và tăng thuế tiêu dùng từ 8 lên 10% từ ngày 1 tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, đảng Tự do Dân chủ quyết tâm sẽ giành 3/2 số ghế trong 124 ghế Thượng viện trong cuộc bầu cử lần này.

Chủ trương của đảng Dân chủ tự do là phê phán những chính sách trong tương lai mà các đảng phái đối lập đã đưa ra là không cụ thể và đầy bất an. Đồng thời khẳng định, việc tăng trợ cấp lương hưu là đúng đắn và đảng Tự do Dân chủ sẽ có trách nhiệm thực hiện nó để đàm bảo cuộc sống người dân.

Liên quan đến vấn đề giáo dục, đảng cho rằng tỷ lệ có việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng cao nhất từ trước đến nay. Đây là cơ sở để xây dựng một xã hội Nhật Bản trong tương lai phù hợp với trào lưu.

Đảng Công Minh, Nhật Bản cho rằng nhiệm vụ trong tương lai sẽ là giữ vững sự ổn định xã hội trong bối cảnh dân số giảm, người già tăng, tỷ lệ sinh đẻ thấp chưa từng có. Đảng cũng đưa ra bốn trụ cột chính là phải xây dựng xã hội có trợ cấp lương hưu, đảm bảo y tế, giáo dục và chăm sóc người già.

Đảng Quốc dân trong những cuộc tranh luận bầu cử nêu quan điểm của đảng là mong muốn có một nền chính trị trung thực chứ không phải để biểu diễn. Thứ hai, tạo dựng xã hội hạnh phúc và chăm lo giáo dục tốt cho trẻ em.

Đảng Cộng sản có chủ trương yêu cầu ngừng ngay việc tăng thuế tiêu dùng lên 10%, phản đối việc cải cách điều 9 của Hiến pháp liên quan đến lực lượng phòng vệ, quyết tâm bảo vệ Hiến pháp Nhật Bản.

Đảng Duy tân cho rằng, Nhật Bản cần phải cải cách triệt để cách làm việc của các cơ quan công quyền, kích thích sự gia tăng của các dịch vụ liên quan đến nhân dân.

Đảng Xã hội Dân chủ cho rằng trong bối cảnh vấn đề trợ cấp lương hưu đang gây bất an cho xã hội, thì cuộc sống có sức khỏe và văn hóa là quyền lợi của người dân và chính trị phải làm được việc đó. Việc tăng thuế lên 10% sẽ là gánh nặng đối với những gia đình có thu nhập thấp và cần được phải bãi bỏ. Ngân sách cho giáo dục còn hạn chế.

Trong khi đó, người dân Nhật Bản mong muốn môt xã hội có điều kiện tốt cho giáo dục trẻ em, hệ thống nhà dưỡng lão hoàn hiện để chăm sóc cho người già…

Đến trưa 21/7, công tác bỏ phiếu trên toàn quốc diễn ra xuôn sẻ. Duy nhất chỉ có một số điểm bỏ phiếu tại Fukuoka bị hoãn đến chiều do tại đây có mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Dự kiến đến sáng sớm ngày 22/7, kết quả sơ bộ của cuộc sẽ được công bố sơ bộ./.