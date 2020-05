Bê bối nghi vấn sữa giả lại xuất hiện tại Trung Quốc

Dư luận Trung Quốc tiếp tục rúng động vì bê bối nghi vẫn sữa giả tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc khi mới đây cơ quan chức năng huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Hồ Nam đã tiến hành điều tra sau hàng loạt tố cáo của phụ huynh về việc con em mình xuất hiện tình trạng bướu trán (trán dô), đầu to, suy dinh dưỡng… sau khi dùng một loại sữa được bán tại địa phương.

Đồ uống Bội An Mẫn được bày bán trên kệ hàng. Nguồn Nanchongzhengfa

Thời gian gần đây, hàng loạt các phụ huynh ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Hồ Nam phát hiện con em mình sau thời gian dài dùng một loại sữa có tên gọi “Bội An Mẫn” (Pei An Min) – được chỉ định dùng cho trẻ dị ứng với sữa bò, xuất hiện các vết ban đỏ, đầu to, trán dô cũng như một loạt các biểu hiện bất thường về thể chất. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, các phụ huynh đều bàng hoàng khi nhận được kết luận, con em mình bị suy dinh dưỡng, và nguyên nhân là do dùng sữa Bội An Mẫn. Tuy nhiên, trên thực tế, đây không phải là sữa bột cho trẻ em mà chỉ là một loại thức uống bổ sung protein dạng bột, nếu dùng trong thời gian dài sẽ gây ra hiện tượng thiếu can xi ở trẻ.



Bác sỹ Thái Hoa – người phụ trách hiệp hội dinh dưỡng tỉnh Hồ Nam cho biết: “Nhà nước không có quy định cụ thể hàm lượng vitamine cũng như khoáng chất đối với thức uống dạng bột, do đó nếu coi thức uống dạng bột là sữa cho trẻ em và dùng trong thời gian dài sẽ gây ra một số bệnh nghiêm trọng ở trẻ”.

Một phụ huynh sau khi nhận được kết luận của bệnh viện, đã vô cùng sốc. Chị nói: “Sau khi nghe được thông tin này, tôi bàng hoàng quá. Tôi vẫn luôn nghĩ đây là sữa cho trẻ em, người bán hàng cũng nói là sữa, nhưng cuối cùng nó chỉ là một dạng thức uống. Như vậy con gái tôi đã uống đồ uống dinh dưỡng chứ không phải sữa trong hơn 2 năm qua”.

Một phụ huynh khác nhận ra những bất thường của con mình sau khi uống Bội An Mẫn: “Trước khi uống Bội An Mẫn, trán con tôi hoàn toàn bình thường, nhưng sau khi dùng thì thấy trán dô hẳn ra. Tôi cho con đi kiểm tra dinh dưỡng mới phát hiện, giai đoạn 12-18 tháng cháu không phát triển, chiều cao và cân nặng cũng không tăng lên chút nào”.

Theo nhiều phụ huynh, do con em mình dị ứng với sữa bò nên đã được bác sỹ chỉ định sử dụng “sữa bột Bội An Mẫn” (bổ sung protein dạng bột và không chứa lactose) được bày bán tại chuỗi cửa hàng mẹ và bé Ái Anh Phường (Ai Ying Fang), huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Hồ Nam, người bán hàng cũng khẳng định đây là sữa bột cho trẻ em. Tuy nhiên, sau khi vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận thì “sữa bột Bội An Mẫn” đã không còn xuất hiện trên các kệ bày bán của cửa hàng này.

Hiện tại chính quyền tỉnh Hồ Nam cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cần phải điều tra một cách minh bạch để sớm đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, vụ việc một lần nữa gây rúng động xã hội Trung Quốc, khi bóng ma vụ bê bối sữa nhiễm melamine năm 2008 khiến 53.000 trẻ nhiễm bệnh, 12.800 trẻ nhập viện và 4 trẻ bị chết vẫn còn là nỗi ám ảnh của người dân nước này./.