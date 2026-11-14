Bê bối Nvidia lan tới Nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Sợi dây trách nhiệm”

Bê bối liên quan đến nghi vấn tình báo Trung Quốc không chỉ làm rung chuyển hãng chế tạo chip Nvidia mà còn lan tới nội bộ chính quyền Mỹ, đặt tương lai chính trị của ông Lutnick trước nhiều dấu hỏi.

Tờ Wall Street Journal cho biết, một số cố vấn hàng đầu của Tổng thống Trump đang tìm cách chuyển trách nhiệm về những hệ lụy chính trị từ bê bối Jensen Huang sang Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Ông Lutnick trở thành mục tiêu chỉ trích do bị cho là đã trì hoãn các biện pháp siết chặt xuất khẩu chip, duy trì quan hệ gần gũi với CEO Nvidia và có những bất đồng từ trước với một số quan chức cấp cao trong chính quyền.

CEO Nvidia Jensen Huang và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trao đổi tại hội nghị cấp bộ trưởng G20 về đổi mới sáng tạo tại Bắc Carolina ngày 2/9 (Ảnh: Reuters)

Sức ép đối với ông Lutnick cho thấy vụ bê bối liên quan đến ông Huang đang lan sâu vào nội các của Tổng thống Trump. Một số cố vấn của Tổng thống Mỹ đã bàn cách xử lý làn sóng chỉ trích nhằm vào Bộ trưởng Thương mại. Trước đó, một số đồng minh chính trị của ông Trump cũng từng đề cập với Tổng thống khả năng thay thế ông Lutnick.

Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn tin tưởng Bộ trưởng Thương mại và năng lực điều hành của ông.

Những người chỉ trích ông Lutnick cho rằng Bộ Thương mại đã cản trở các nỗ lực kiểm soát hoạt động vận chuyển chip AI của Mỹ tới Đông Nam Á, qua đó tạo điều kiện để những doanh nghiệp như Megaspeed International tiếp cận chip Nvidia. Công ty này từng có một lãnh đạo cấp cao là Alice Huang, người bị các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Một số doanh nghiệp bị nghi cung cấp năng lực tính toán cho ngành công nghệ Trung Quốc.

Quan hệ gần gũi với CEO Nvidia

Ông Lutnick là một trong những quan chức chính quyền Trump có quan hệ gần gũi nhất với Jensen Huang. Bộ trưởng Thương mại thường xuyên tham vấn CEO Nvidia về các quyết sách liên quan đến AI và công khai ca ngợi ông là một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc nhất nước Mỹ.

Năm ngoái, ông Huang từng nói rằng Howard Lutnick là người mà mình trao đổi nhiều nhất trong chính quyền Mỹ. Bộ Thương mại sau đó đăng tải đoạn video ghi lại phát biểu này trên trang mạng xã hội của cơ quan.

Một số đồng minh chính trị của Tổng thống Trump cho rằng ông Lutnick đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nvidia và ông Huang khi không hành động đủ mạnh trong kiểm soát xuất khẩu chip. Bộ Thương mại là cơ quan phụ trách vấn đề này, dù các quyết định liên quan còn cần được những cơ quan khác, trong đó có Bộ Tài chính, phê duyệt.

Đáng chú ý, bản thân Tổng thống Trump cũng phản đối việc áp đặt những hạn chế xuất khẩu quá chặt chẽ đồng tình với lập luận của CEO Nvidia rằng Mỹ cần duy trì sự phụ thuộc của các doanh nghiệp Trung Quốc vào chip do Mỹ sản xuất. Ông Trump cũng từng được thông báo về mối quan hệ gây tranh cãi của CEO Nvidia nhưng không có động thái xử lý.

Bên cạnh vụ việc Nvidia, ông Lutnick vốn đã vấp phải sự không hài lòng từ một số cố vấn cấp cao của Tổng thống. Những người này từng quy trách nhiệm cho ông về quá trình triển khai chính sách thuế quan hỗn loạn năm 2025 và việc tạo điều kiện để ông Huang cùng các lãnh đạo công nghệ khác tiếp cận gần hơn với Tổng thống.

Một số người còn cáo buộc ông Lutnick để công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald, nơi ông từng điều hành trước khi chuyển giao cho các con trai, hưởng lợi từ một số chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thương mại. Mâu thuẫn giữa ông Lutnick và các quan chức khác trong chính quyền được cho là đã bùng phát tại một cuộc họp gần đây ở Phòng Bầu dục. Theo những nguồn tin am hiểu cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng một số quan chức cấp cao đã chất vấn ông Lutnick về việc Bộ Thương mại không ngăn chặn hoạt động bán chip Nvidia cho Trung Quốc và các quốc gia bị coi là tiềm ẩn rủi ro an ninh.

Hai bộ trưởng trong Nội các của ông Trump vốn đã có những bất đồng rải rác kể từ giai đoạn chuyển giao quyền lực sau chiến thắng năm 2024, khi cả hai cùng cạnh tranh vị trí Bộ trưởng Tài chính.

Cuộc tranh cãi không còn giới hạn quanh trách nhiệm của bộ trưởng Thương mại Lutnick. Một số quan chức khác cho rằng Bộ Tài chính dưới sự lãnh đạo của ông Bessent cũng chưa áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Alice Huang hoặc công ty cũ của người này là Megaspeed International.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử ngày 20/10 (Ảnh: Reuters)

Quốc hội Mỹ chuẩn bị ra tay

Áp lực đối với bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick không chỉ đến từ bên trong chính quyền mà còn gia tăng tại Quốc hội Mỹ, với sự tham gia của cả các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ.

Thượng nghị sĩ Tim Scott, thành viên đảng Cộng hòa bang South Carolina và Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, đã gửi thư đề nghị hai ông Jensen Huang và Howard Lutnick ra điều trần trước ủy ban vào đầu tháng tới. Ông Scott cho rằng những thông tin gần đây đặt ra các quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và việc bảo vệ công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 3/12.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis, thành viên đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina, cũng tuyên bố muốn ông Lutnick ra điều trần trước Quốc hội. Ông chỉ trích Bộ trưởng Thương mại vì đã để ông Huang tiếp cận gần với Tổng thống dù CEO Nvidia có mối liên hệ với một người bị nghi là điệp viên.

Thượng nghị sĩ Jim Banks, bang Indiana, nói với Fox News rằng dường như ông Lutnick đã đi ngược lại chỉ đạo của Tổng thống Trump khi không áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John Kennedy, bang Louisiana, cho biết sẵn sàng yêu cầu Bộ trưởng Thương mại ra điều trần.

Ở phía đảng Dân chủ, các nghị sĩ đang chuẩn bị mở cuộc điều tra khi đảng này chính thức nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào năm tới. Thượng nghị sĩ Ron Wyden và Hạ nghị sĩ Richard Neal đã cùng ký một bức thư gửi ông Lutnick, thông báo điều tra các giao dịch giữa chính quyền Tổng thống Trump và Nvidia, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Thương mại lưu trữ các hồ sơ liên quan thận trọng.

Mỹ sẽ siết kiểm soát xuất khẩu chip sang Đông Nam Á

Trong bối cảnh tranh cãi gia tăng, Bộ Thương mại Mỹ đang thúc đẩy một quy định mới nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp như Megaspeed cho phép công ty công nghệ Trung Quốc tiếp cận từ xa những dòng chip AI mạnh được đặt tại các quốc gia khác.

Theo những nguồn tin am hiểu vấn đề, quy định do Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại soạn thảo sẽ bổ sung 7 quốc gia vào nhóm phải chịu các biện pháp hạn chế xuất khẩu và yêu cầu cấp phép. Trong số các quốc gia được đề cập có Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Singapore. Đây đều là những địa điểm từng có các trung tâm dữ liệu mà khách hàng Trung Quốc có thể truy cập từ xa.

Trước đó, Bộ Thương mại đã điều tra Megaspeed từ năm 2024 về khả năng vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu chip, nhưng lại không đưa doanh nghiệp này vào danh sách đen. Quyết định này từng gây bất bình trong Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ.

Hiện Bộ Tư pháp Mỹ đang dẫn dắt nhiều cuộc điều tra liên quan đến Alice Huang. Các cáo buộc và nghi vấn đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan vẫn cần được làm rõ qua quá trình điều tra.