Bế tắc chính trị chưa khai thông, liên minh cầm quyền Séc sẽ sụp đổ?

Cuộc họp giữa Tổng thống Séc với lãnh đạo hai đảng trong liên minh cầm quyền trưa 4/7 tại lâu đài Praha nhằm giải quyết bế tắc chính trị hơn một tháng qua đã không mang lại kết quả tích cực như mong đợi, và lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội (CSSD) tuyên bố họ sẵn sàng từ chức.

Ông Jan Hamacek (trái) cho biết các bộ trưởng của Đảng Dân chủ xã hội trong Nội các sẵn sàng từ chức. Ảnh: Blesk

Bế tắc chính trị bắt đầu vào giữa tháng 5 khi Đảng Dân chủ xã hội muốn thay ghế Bộ trưởng Văn hóa do họ nắm giữ với lý do Bộ trưởng Antonin Staněk có nhiều sai phạm trong quản lý ngành. Dù Thủ tướng Andrej Babis đệ trình đề xuất lên Tổng thống Milos Zeman vào cuối tháng, nhưng Tổng thống từ chối chấp nhận, cho rằng không có lý do gì để ông Staněk phải từ chức.

Giới lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội cáo buộc Tổng thống vi phạm hiến pháp khi kéo dài thời gian giải quyết bế tắc và đe dọa đưa vụ việc ra Tòa án hiến pháp. Thậm chí họ còn đe dọa nếu phương án thay thế ghế Bộ trưởng Văn hóa không được đáp ứng, tất cả các bộ trưởng của họ trong Nội các sẽ từ chức.

Thủ tướng Babis cảnh báo bầu cử sớm sẽ xảy ra nếu liên minh cầm quyền hai đảng hiện nay sụp đổ, nhưng ông hy vọng sẽ thuyết phục Tổng thống Zeman thay đổi quan điểm trong cuộc họp vào trưa ngày 4/7, với sự có mặt của cả lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, Thủ tướng Andrej Babis đồng thời là Chủ tịch Phong trào ANO trong liên minh cầm quyền, và Chủ tịch Đảng Dân chủ xã hội Jan Hamacek cho biết, cuộc họp không mang lại giải pháp nào giải quyết tình hình hiện nay. Họ nói rằng cả ba nhà lãnh đạo chỉ trao đổi quan điểm về vụ việc và Tổng thống muốn có cuộc gặp tiếp theo vào thứ Sáu tuần tới.

Ông Hamacek mô tả tình hình là nghiêm trọng và cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại cuộc họp bất thường của giới lãnh đạo đảng vào ngày 15/7, nhưng trên tài khoản Facebook cá nhân, ông viết là các bộ trưởng Đảng Dân chủ xã hội đã sẵn sàng từ chức. Bộ trưởng ngoại giao Tomáš Petříček thuộc Đảng Dân chủ xã hội diễn tả sự thất vọng về kết quả cuộc họp, đồng thời nhấn mạnh ông đã sẵn sàng viết đơn từ chức.

Trong khi đó, Thủ tướng Babis trấn an dư luận khi cho rằng đây chưa phải là dấu hiệu chấm hết sự tồn tại của chính phủ, và ông hy vọng giải pháp sẽ được đưa ra vào cuộc họp tuần tới.

Phương án bầu cử sớm đã được các đảng đặt ra cho dù đây chỉ là giải pháp cuối cùng, mang đầy tính mạo hiểm. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, dù uy tín sụt giảm chút ít, Phong trào ANO của Thủ tướng Babis vẫn nhận được nhiều nhất sự ủng hộ của người dân, trong khi uy tín Đảng Dân chủ xã hội giảm mạnh, dao động ở ngưỡng 5%, đủ để có ghế trong Hạ viện. Phe đối lập cũng sẽ bị phân hóa nhiều hơn khi có tới 3 đảng có thể cũng sẽ không có ghế tại Hạ viện./.