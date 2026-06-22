English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Belarus khẳng định không can dự vào xung đột quân sự tại Ukraine

Thứ Hai, 11:45, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (21/6), Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nhấn mạnh, nước này không có ý định tham gia cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết Belarus chỉ duy trì lực lượng tối thiểu nhằm bảo vệ biên giới quốc gia.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin khẳng định nước này không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột quân sự tại Ukraine.

belarus khang dinh khong can du vao xung dot quan su tai ukraine hinh anh 1
Binh sĩ Belarus huấn luyện. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus.

Theo ông Khrenin, chiến lược của Belarus đã được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác định rõ ràng, trong đó việc tham gia xung đột không mang lại bất kỳ ý nghĩa quân sự nào đối với Belarus.

Bộ trưởng Khrenin thừa nhận, tình hình khu vực hiện đang tồn tại một số căng thẳng và các hành động khiêu khích, chủ yếu thể hiện trên mặt trận thông tin dưới dạng những tuyên bố đe dọa. Tuy nhiên, Belarus chỉ triển khai một số lực lượng quân sự với quy mô hạn chế dọc biên giới, phối hợp cùng lực lượng biên phòng nhằm bảo đảm an ninh và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Thu Hà/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ba Lan lập vùng hạn chế không phận tạm thời gần biên giới với Belarus và Ukraine
Ba Lan lập vùng hạn chế không phận tạm thời gần biên giới với Belarus và Ukraine

VOV.VN - Cơ quan Dịch vụ Hàng không Ba Lan (PANSA) mới đây thông báo, nước này sẽ thiết lập một vùng hạn chế không phận tạm thời dọc theo biên giới phía Đông nhằm tăng cường an ninh quốc gia tại khu vực biên giới với Belarus và Ukraine.

Ba Lan lập vùng hạn chế không phận tạm thời gần biên giới với Belarus và Ukraine

Ba Lan lập vùng hạn chế không phận tạm thời gần biên giới với Belarus và Ukraine

VOV.VN - Cơ quan Dịch vụ Hàng không Ba Lan (PANSA) mới đây thông báo, nước này sẽ thiết lập một vùng hạn chế không phận tạm thời dọc theo biên giới phía Đông nhằm tăng cường an ninh quốc gia tại khu vực biên giới với Belarus và Ukraine.

Belarus và Nga tổ chức diễn tập hạt nhân chiến thuật
Belarus và Nga tổ chức diễn tập hạt nhân chiến thuật

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18/5 thông báo tiến hành giai đoạn đầu của cuộc diễn tập chiến thuật hạt nhân, với sự tham gia của lực lượng tên lửa và không quân nước này, cùng sự hỗ trợ từ quân đội Nga.

Belarus và Nga tổ chức diễn tập hạt nhân chiến thuật

Belarus và Nga tổ chức diễn tập hạt nhân chiến thuật

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18/5 thông báo tiến hành giai đoạn đầu của cuộc diễn tập chiến thuật hạt nhân, với sự tham gia của lực lượng tên lửa và không quân nước này, cùng sự hỗ trợ từ quân đội Nga.

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus
Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ