Belarus khẳng định không can dự vào xung đột quân sự tại Ukraine

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin khẳng định nước này không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột quân sự tại Ukraine.

Binh sĩ Belarus huấn luyện. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus.

Theo ông Khrenin, chiến lược của Belarus đã được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác định rõ ràng, trong đó việc tham gia xung đột không mang lại bất kỳ ý nghĩa quân sự nào đối với Belarus.

Bộ trưởng Khrenin thừa nhận, tình hình khu vực hiện đang tồn tại một số căng thẳng và các hành động khiêu khích, chủ yếu thể hiện trên mặt trận thông tin dưới dạng những tuyên bố đe dọa. Tuy nhiên, Belarus chỉ triển khai một số lực lượng quân sự với quy mô hạn chế dọc biên giới, phối hợp cùng lực lượng biên phòng nhằm bảo đảm an ninh và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.