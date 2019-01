Bên trong đoàn tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên có gì?

Khi đoàn tàu của ông Kim Jong Un di chuyển, các đoàn tàu khác bị buộc ngừng di chuyển để giữ an toàn và tránh ngăn cản đoàn tàu của lãnh đạo.(Ảnh: Nhật Báo Choson) Vận tốc trung bình của đoàn tàu chỉ khoảng 75 -80 km/h. Có lẽ do toàn bộ đoàn tàu được bọc thép nên trọng lượng của nó nặng hơn so với các đoàn tàu thông thường. (Ảnh: AP) Thảm đỏ để lãnh đạo Triều Tiên lên xuống tàu. Ảnh ông Kim Jong Il (cha của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un) lên tàu để đến thăm Nga hồi tháng 8/2011. (Ảnh: AP) Bên trong toa Khánh tiết được bài trí với những sofa bọc da màu hồng và những chiếc bàn nhỏ. Đây cũng là phòng làm việc của lãnh đạo Triều Tiên với các quan chức tháp tùng. (Ảnh: Nhật Báo Choson) Toa Khánh tiết có thể tổ chức một cuộc gặp mặt với khoảng 20 người tham dự (Ảnh: Nhật Báo Choson) Không có nhiều thay đổi so với thời kỳ đoàn tàu phục vụ Chủ tịch Kim Jong Il ngoài việc thay đổi màu da ghế sofa dưới thời của ông Kim Jong Un. (Ảnh cắt từ clip KCNA) Ông Kim Il Sung (ông nội của ông Kim Jong Un) cũng thường đi công tác nước ngoài bằng tàu hỏa, từ năm 1948 cho đến khi ông qua đời năm 1994. Chuyến đi bằng tàu hỏa của ông bao gồm một chuyến đi đến Đông Âu, Trung Quốc và Liên Xô. (Ảnh: KCNA) Bài trí và đồ họa mô phỏng của toa Khánh tiết trong đoàn tàu bọc thép chuyên chở lãnh đạo Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap) Lãnh đạo có thể điều hành công việc ngay trên đoàn tàu khi đang di chuyển. Hình ảnh được chụp vào khoảng năm 2015. (Ảnh cắt ra từ clip KCNA) Điều đáng chú ý, với mạng lưới đường ray khoảng 6.000 km trên khắp cả nước nên sẽ không dễ dàng theo dõi từng chuyển động của đoàn tàu này (Ảnh: Reuters)./.

