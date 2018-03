Bên trong Quốc hội Trung Quốc, nơi ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực

Các đại biểu Quốc hội Trung Quốc tới dự phiên họp toàn thể thứ 4 của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội) của Trung Quốc, tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, trong tháng 3 này. Nhân viên an ninh Trung Quốc đang cảnh giới ở khu vực bậc thềm của Đại lễ đường nhân dân trước khi phiên họp Quốc hội diễn ra. Nhân viên đặc vụ Trung Quốc kiểm tra an ninh bên trong Đại lễ đường nhân dân sau phiên họp thứ 2 của Quốc hội Trung Quốc. Các đại biểu quân đội tới dự phiên họp thứ 3 của Quốc hội Trung Quốc để tham gia bỏ phiếu về việc sửa đổi Hiến pháp nhằm dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch nước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp để dỡ bỏ giới hạn đối với nhiệm kỳ Chủ tịch của nước này. Ông Tập Cận Bình vỗ tay sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua sửa đổi Hiến pháp nước này, với nội dung dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước, tại phiên họp thứ 3 của Quốc hội Trung Quốc, vào ngày 11/3. Đại biểu Vương Kỳ Sơn tại phiên họp thứ 4 của Quốc hội Trung Quốc. Ông Vương Kỳ Sơn là trợ thủ đắc lực của ông Tập Cận Bình, đặc biệt là trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhân viên an ninh Trung Quốc đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp phiên họp thứ 4 của Quốc hội Trung Quốc. Một nhân viên an ninh Trung Quốc, với thiết bị liên lạc gắn bên tai, đang cảnh giới trong phiên họp thứ 3 của Quốc hội Trung Quốc. Chiêu đãi viên (trái) và nhân viên an ninh bên trong Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Tất cả đều tập trung tối đa cho nhiệm vụ được giao. Một đại biểu đội mũ truyền thống dự phiên họp của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc. Một nam giới tranh thủ nghỉ ngơi trước phiên họp thứ 4 của Quốc hội Trung Quốc. Màn chuyện trò của các đại biểu các dân tộc Trung Quốc, bên ngoài Đại lễ đường nhân dân, trước kỳ họp thứ 4 của Quốc hội nước này. Các đại biểu rời khỏi phiên họp thứ 3 của Quốc hội Trung Quốc, sau cuộc bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp để mở rộng số nhiệm kỳ liên tiếp của Chủ tịch nước này. Một đại biểu dân tộc thiểu số Trung Quốc rời khỏi Đại lễ đường nhân dân sau phiên họp thứ 2 của Quốc hội nước này. Kỳ họp tháng 3 này của Quốc hội Trung Quốc được đánh giá là một thắng lợi lớn của ông Tập Cận Bình. Các nữ nhân viên lễ tân nhặt lại mũ sau khi họ quăng mũ để chụp ảnh trên quảng trường Thiên An Môn./.

