Biểu tình ở Mỹ: Trump nói cả gia đình vào boongke an ninh là để... thị sát

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai họ là Barron đã vào boongke an ninh tối 29/5 sau khi một số người biểu tình vượt qua hàng rào gần bãi cỏ Nhà Trắng, tờ Washington Post cho biết hôm 3/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

4 người liên quan đến những cuộc biểu tình phản đối hành động bạo lực của cảnh sát với ông George Floyd đã nhảy qua hàng rào tạm thời gần khu vực bãi cỏ Nhà Trắng và Bộ Tài chính, nhưng sau đó đã bị Cơ quan Mật vụ bắt giữ.

Hành động vượt rào này khiến Nhà Trắng phải nâng mức cảnh báo từ "vàng" sang "đỏ", đồng thời khiến gia đình Tổng thống Trump phải vào boongke an ninh với sự hộ tống của Cơ quan Mật vụ.

Thông tin này trái với những khẳng định của Tổng thống Trump, rằng các bài báo nói ông phải vào boongke an ninh để bản thân an toàn do biểu tình lan rộng là "không đúng". Ông Trump cho biết, ông vào boongke này chỉ đơn giản là để thị sát địa điểm này.

"Tôi chỉ ở đây một lúc, một thời gian rất ngắn. Họ nói rằng đây là lúc thích hợp để xuống đó và xem qua bởi thỉnh thoảng sẽ có lúc cần đến nơi này", ông Trump phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình phát thanh của Fox News.

Một trong những người biểu tình bị bắt giữ đã thông tin với Washington Post rằng họ "thậm chí không biết hành động của mình là phạm pháp".

"Tôi đã trèo qua hàng rào. Tôi chưa vào đến khu vực Bộ Tài Chính hay Nhà Trắng", người biểu tình này cho biết. Nhà Trắng và Cơ quan Mật vụ vẫn chưa có phản hồi cụ thể về việc này.

Trong cuộc họp báo chiều 3/6, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đã từ chối trả lời câu hỏi về việc Tổng thống thị sát cái gì bên trong boongke an ninh, đồng thời cho biết điều này thuộc về vấn đề an ninh mà bà không được phép tự do thảo luận.

Tổng thống Trump đã đăng tải một loạt bình luận trên Twitter, chỉ trích những người biểu tình, cũng như các thống đốc và thị trưởng đảng Dân chủ cuối tuần qua, cảnh báo rằng Cơ quan Mật vụ "chỉ đang chờ để hành động". Nhiều hãng tin cho biết đêm 31/5, Tổng thống Trump chỉ ở trong boongke chưa tới 1 tiếng giữa bối cảnh biểu tình vụ George Floyd lan rộng tối 29/5.

Các nhà chức trách nhận định với The New York Times rằng họ chưa bao giờ nghĩ rằng Tổng thống gặp nguy hiểm nhưng vẫn cần cẩn trọng bởi căng thẳng có thể leo thang./.