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Biểu tình ôn hòa bùng phát thành bạo loạn tại nhiều thành phố của Pháp

Chủ Nhật, 14:00, 18/10/2026
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VOV.VN - Bạo lực đã bùng phát tại nhiều thành phố trên khắp nước Pháp vào ngày 17/10, khi các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và dịch vụ công suy giảm vượt khỏi tầm kiểm soát, tạo nên một trong những đợt bạo loạn tồi tệ nhất mà quốc gia này từng chứng kiến ​​trong nhiều thập kỷ qua.

Trong khi hàng trăm nghìn người tham gia biểu tình ôn hòa trên đường phố tại nhiều thành phố, các nhóm quá khích đã tấn công các tòa nhà công cộng, cướp phá các cửa hàng xa xỉ cùng siêu thị, đồng thời tấn công lực lượng cảnh sát và phương tiện của họ.

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Cảnh sát Pháp ngăn chặn các hành động quá khích trên đường phố ngày 17/10 (Ảnh: Reuters)

Tại Limoges, tòa thị chính đã bị phóng hỏa; ở Marseille, những người biểu tình mặc đồ đen xông vào tòa thị chính và vẽ các hình ảnh vô chính phủ lên tòa nhà; còn tại Lyon, người biểu tình đã đốt cháy văn phòng du lịch của thành phố.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu tuyên bố chính phủ sẽ không để bị "đe dọa" bởi bạo lực, cho rằng các nhóm "cực tả" và tội phạm đã gây ra tình trạng bất ổn này.

Nhà chức trách cho biết khoảng 400 người đã bị bắt giữ sau các vụ bạo loạn, phần lớn trong số đó là người trưởng thành. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết có khoảng 550.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp cả nước. Trong khi đó, công đoàn CGT ước tính con số này lên tới 800.000 người.

Tổng thống Emmanuel Macron cam kết sẽ truy tố và trừng phạt những kẻ thực hiện các hành vi tấn công này. Tại Bỉ, Bồ Đào Nha và Italy cũng chứng kiến ​​hàng loạt các cuộc biểu tình với quy mô nhỏ hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại châu Âu ngày càng tăng.

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Biểu tình ở Pháp tiếp tục lan rộng

VOV.VN - Ngày 13/10, làn sóng biểu tình của học sinh, sinh viên Pháp bước vào "Hồi V" với quy mô bùng nổ trên phạm vi toàn quốc. Việc phong tỏa trường học và các cáo buộc về bạo lực cảnh sát đang đẩy căng thẳng giữa giới trẻ và chính quyền lên đỉnh điểm.

Việt Dũng/VOV1
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