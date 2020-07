Biểu tình phản đối tình trạng thiếu hụt điện tại Iraq

Tại thủ đô Baghdad, người biểu tình đã tập trung tại quảng trường trung tâm Tahrir, bày tỏ sự phẫn nộ do cuộc sống sinh hoạt khó khăn, yêu cầu chính phủ phải cải thiện tình trạng xuống cấp các dịch vụ thiết yếu, trong đó có vấn đề thường xuyên thiếu hụt điện. Một số người quá khích đã đốt lốp xe ô tô khiến giao thông tê liệt, buộc lực lượng an ninh Iraq phải can thiệp, sử dụng đạn hơi cay để giải tán người biểu tình.

Người biểu tình tại Iraq. Nguồn: alquds

Các cuộc đụng độ đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tại một số thành phố khác, người biểu tình cũng ngăn chặn giao thông tại các tuyến đường, đồng thời yêu cầu các quan chức địa phương từ chức với lý do cho rằng chính quyền đã thất bại trong giải quyết khủng hoảng liên quan vấn đề điện và các dịch vụ thiết yếu.

Chính phủ Iraq thừa nhận cuộc khủng hoảng thiếu điện hiện nay là hậu quả của chính sách quản lý yếu kém và tham nhũng liên tục trong những năm qua. Mặc dù Iraq đã chi khoảng 62 tỷ USD để nâng cấp hạ tầng cơ sở lĩnh vực điện kể từ năm 2003, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Bên cạnh đó, Iraq cũng đang phụ thuộc lớn vào Iran về nguồn cung năng lượng điện và nguồn khí ga tự nhiên để vận hành các nhà máy điện. Thời gian qua, chính phủ mới của Iraq đã chịu sức ép lớn từ Mỹ để chấm dứt mối quan hệ hợp tác với Iran và tuân thủ theo các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Được biết, thiếu hụt điện là tình trạng phổ biến tại Iraq những năm qua, đặc biệt vấn đề này càng trầm trọng hơn vào mùa hè khi nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 50 độ. Tháng 10/2019, Iraq cũng trải qua làn sóng biểu tình bạo lực lan rộng trên toàn quốc với các nguyên nhân tương tự. Các cuộc biểu tình đã buộc Thủ tướng Chính phủ Iraq khi đó là Adel Abdul Mahdi phải đệ đơn từ chức./.