English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Biểu tình quy mô lớn bước sang tuần thứ 2, Pháp tăng cường an ninh trên cả nước

Chủ Nhật, 12:05, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 400.000 người hôm qua (24/10) tiếp tục xuống đường tại nhiều thành phố của Pháp để bày tỏ lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao và yêu cầu cải thiện các chính sách xã hội. Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, đụng độ vẫn xảy ra tại Paris và một số thành phố lớn.

 

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez đánh giá tình hình an ninh trong các cuộc biểu tình hôm qua (24/10) đã được kiểm soát tốt hơn so với một tuần trước. Theo ông, phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, số vụ phá hoại, cướp bóc giảm đáng kể và không ghi nhận các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào trụ sở chính quyền như đợt biểu tình trước.

bieu tinh quy mo lon buoc sang tuan thu 2, phap tang cuong an ninh tren ca nuoc hinh anh 1
Cảnh sát chống bạo động được triển khai tại Paris, Pháp, ngày 24/10/2026. Ảnh: Reuters

“Các cơ sở kinh doanh tại trung tâm thành phố đã được bảo vệ. Dù vẫn xảy ra một số vụ phá hoại, cướp bóc tại vài thành phố, nhưng quy mô hạn chế hơn nhiều so với tuần trước. Tôi muốn nhấn mạnh rằng các số liệu hiện nay vẫn chưa đầy đủ và cần tiếp tục được xác minh. Tuy nhiên, đây là chuyển biến đáng kể. Cùng thời điểm ngày 17/10, gần 300 cơ sở kinh doanh đã bị cướp bóc, trong khi hôm nay (25/10) không còn xảy ra tình trạng tương tự trên diện rộng. Đây là kết quả đáng ghi nhận và tôi muốn cảm ơn lực lượng an ninh vì những nỗ lực của họ”, ông Nuñez nói.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 410.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc, trong đó có 110.000 người tại Paris. Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT), đơn vị tổ chức biểu tình ước tính số người tham gia lên tới 800.000 người.

Các cuộc tuần hành tập trung vào những yêu cầu cải thiện đời sống, kiểm soát chi phí sinh hoạt, tăng đầu tư cho giáo dục và tạo thêm cơ hội việc làm cho lao động trẻ. Giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao tiếp tục gây sức ép lên ngân sách của các hộ gia đình.

Để bảo đảm an ninh, chính quyền Pháp đã huy động khoảng 70.000 cảnh sát và lực lượng an ninh trên toàn quốc, cùng các phương tiện và đơn vị chuyên trách. Theo Bộ Nội vụ, gần 1.000 người đã bị bắt giữ và ít nhất hai người bị thương nghiêm trọng trong các vụ việc liên quan đến biểu tình.

Các cuộc biểu tình diễn ra khi Pháp đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất khuất Jean-Luc Mélenchon, cảnh báo khả năng diễn ra một cuộc tổng đình công vào ngày 5/11 nếu Chính phủ không đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình.

Cùng thời điểm, các cuộc tuần hành liên quan đến chi phí sinh hoạt và chính sách xã hội cũng diễn ra tại Italy, Bỉ và một số quốc gia châu Âu khác.

Mặc dù tình hình an ninh tại Pháp đã bớt căng thẳng so với tuần trước, song quy mô biểu tình cho thấy những lo ngại về kinh tế và chính sách xã hội vẫn còn lớn. Khả năng tiếp tục diễn ra các cuộc đình công, tuần hành trong những tuần tới tiếp tục gia tăng sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron.

Thu Hoài/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp điều tra vụ nổ súng gần Paris theo hướng khủng bố
Pháp điều tra vụ nổ súng gần Paris theo hướng khủng bố

VOV.VN - Ngày 23/10, một vụ nổ súng tại thành phố Trappes, phía Tây Paris, đã khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Nghi phạm đã bị bắt giữ; Viện Công tố chống khủng bố quốc gia Pháp thụ lý điều tra, đồng thời xem xét động cơ phân biệt chủng tộc.

Pháp điều tra vụ nổ súng gần Paris theo hướng khủng bố

Pháp điều tra vụ nổ súng gần Paris theo hướng khủng bố

VOV.VN - Ngày 23/10, một vụ nổ súng tại thành phố Trappes, phía Tây Paris, đã khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Nghi phạm đã bị bắt giữ; Viện Công tố chống khủng bố quốc gia Pháp thụ lý điều tra, đồng thời xem xét động cơ phân biệt chủng tộc.

Thời sự quốc tế trưa 23/10: Pháp siết quy định tổ chức biểu tình
Thời sự quốc tế trưa 23/10: Pháp siết quy định tổ chức biểu tình

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chính quyền các địa phương sẽ cấm những cuộc biểu tình do các cá nhân hoặc tổ chức không đủ tư cách pháp lý đăng ký. Đối với những cuộc biểu tình do công đoàn tổ chức, nhà chức trách sẽ xem xét theo quy định pháp luật và có thể đề xuất thay đổi lộ trình tuần hành.

Thời sự quốc tế trưa 23/10: Pháp siết quy định tổ chức biểu tình

Thời sự quốc tế trưa 23/10: Pháp siết quy định tổ chức biểu tình

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chính quyền các địa phương sẽ cấm những cuộc biểu tình do các cá nhân hoặc tổ chức không đủ tư cách pháp lý đăng ký. Đối với những cuộc biểu tình do công đoàn tổ chức, nhà chức trách sẽ xem xét theo quy định pháp luật và có thể đề xuất thay đổi lộ trình tuần hành.

Pháp tăng cường an ninh trước đợt biểu tình vào cuối tuần này
Pháp tăng cường an ninh trước đợt biểu tình vào cuối tuần này

VOV.VN - Ngày 21/10, nhiều địa phương tại Pháp công bố thêm các biện pháp bảo đảm an ninh trước đợt biểu tình dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, ngày 24/10. Việc tăng cường lực lượng, siết chặt tụ tập và áp đặt giới nghiêm cục bộ nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực, đốt phá và cướp phá như cuối tuần trước.

Pháp tăng cường an ninh trước đợt biểu tình vào cuối tuần này

Pháp tăng cường an ninh trước đợt biểu tình vào cuối tuần này

VOV.VN - Ngày 21/10, nhiều địa phương tại Pháp công bố thêm các biện pháp bảo đảm an ninh trước đợt biểu tình dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, ngày 24/10. Việc tăng cường lực lượng, siết chặt tụ tập và áp đặt giới nghiêm cục bộ nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực, đốt phá và cướp phá như cuối tuần trước.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ