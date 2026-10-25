Biểu tình quy mô lớn bước sang tuần thứ 2, Pháp tăng cường an ninh trên cả nước

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez đánh giá tình hình an ninh trong các cuộc biểu tình hôm qua (24/10) đã được kiểm soát tốt hơn so với một tuần trước. Theo ông, phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, số vụ phá hoại, cướp bóc giảm đáng kể và không ghi nhận các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào trụ sở chính quyền như đợt biểu tình trước.

Cảnh sát chống bạo động được triển khai tại Paris, Pháp, ngày 24/10/2026. Ảnh: Reuters

“Các cơ sở kinh doanh tại trung tâm thành phố đã được bảo vệ. Dù vẫn xảy ra một số vụ phá hoại, cướp bóc tại vài thành phố, nhưng quy mô hạn chế hơn nhiều so với tuần trước. Tôi muốn nhấn mạnh rằng các số liệu hiện nay vẫn chưa đầy đủ và cần tiếp tục được xác minh. Tuy nhiên, đây là chuyển biến đáng kể. Cùng thời điểm ngày 17/10, gần 300 cơ sở kinh doanh đã bị cướp bóc, trong khi hôm nay (25/10) không còn xảy ra tình trạng tương tự trên diện rộng. Đây là kết quả đáng ghi nhận và tôi muốn cảm ơn lực lượng an ninh vì những nỗ lực của họ”, ông Nuñez nói.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 410.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc, trong đó có 110.000 người tại Paris. Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT), đơn vị tổ chức biểu tình ước tính số người tham gia lên tới 800.000 người.

Các cuộc tuần hành tập trung vào những yêu cầu cải thiện đời sống, kiểm soát chi phí sinh hoạt, tăng đầu tư cho giáo dục và tạo thêm cơ hội việc làm cho lao động trẻ. Giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao tiếp tục gây sức ép lên ngân sách của các hộ gia đình.

Để bảo đảm an ninh, chính quyền Pháp đã huy động khoảng 70.000 cảnh sát và lực lượng an ninh trên toàn quốc, cùng các phương tiện và đơn vị chuyên trách. Theo Bộ Nội vụ, gần 1.000 người đã bị bắt giữ và ít nhất hai người bị thương nghiêm trọng trong các vụ việc liên quan đến biểu tình.

Các cuộc biểu tình diễn ra khi Pháp đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất khuất Jean-Luc Mélenchon, cảnh báo khả năng diễn ra một cuộc tổng đình công vào ngày 5/11 nếu Chính phủ không đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình.

Cùng thời điểm, các cuộc tuần hành liên quan đến chi phí sinh hoạt và chính sách xã hội cũng diễn ra tại Italy, Bỉ và một số quốc gia châu Âu khác.

Mặc dù tình hình an ninh tại Pháp đã bớt căng thẳng so với tuần trước, song quy mô biểu tình cho thấy những lo ngại về kinh tế và chính sách xã hội vẫn còn lớn. Khả năng tiếp tục diễn ra các cuộc đình công, tuần hành trong những tuần tới tiếp tục gia tăng sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron.