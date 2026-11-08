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Biểu tình tại Pháp giảm nhiệt trong ngày 7/11, hơn 230 người bị bắt giữ

Chủ Nhật, 10:43, 08/11/2026
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VOV.VN - Làn sóng biểu tình xã hội tại Pháp vào ngày 7/11, đã ghi nhận mức độ tham gia sụt giảm rõ rệt, chỉ hai ngày trước thềm hội nghị xã hội giữa chính phủ, các công đoàn và giới chủ.

 

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp, có khoảng 146.000 người xuống đường trên toàn quốc, trong đó có 46.000 người tại Paris. Trong khi đó, liên đoàn thanh niên ước tính con số này lên tới 250.000 người trên cả nước và 75.000 người tại thủ đô.

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Tại Paris, khoảng 200 đối tượng quá khích đã đốt thùng rác trên đại lộ Voltaire và tấn công lực lượng an ninh. Ảnh: Reuters

Nhằm đảm bảo trật tự, khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh đã được huy động trên toàn lãnh thổ. Tính đến cuối ngày, lực lượng chức năng đã thực hiện gần 40.000 lượt kiểm tra phòng ngừa và bắt giữ 232 người.

Tại Paris, cuộc tuần hành được cấp phép diễn ra trong trật tự từ quảng trường République đến Nation, nhưng căng thẳng đã bùng phát khi đám đông giải tán. Khoảng 200 đối tượng quá khích đã đốt thùng rác trên đại lộ Voltaire và tấn công lực lượng an ninh. Cùng lúc đó, nhóm điều phối phong trào "Áo vàng" vẫn cố tình tụ tập trái phép tại quảng trường Concorde, khiến nhiều nhân vật chủ chốt bị bắt giữ và tạm giam.

Nhiều cuộc biểu tình tự phát khác tại các đô thị lớn như Toulouse, Lyon, Marseille, Nantes, Grenoble, Bordeaux, Strasbourg và Dijon cũng xảy ra xáo trộn khi các nhóm phần tử cực đoan cố tình xâm nhập các khu vực bị cấm. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez  đã lên án gay gắt các hành vi bạo lực này và khẳng định đang theo sát các hoạt động biểu tình.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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