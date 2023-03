Biểu tình tiếp diễn ở Athens (Hy Lạp) sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc

Sau các cuộc biểu tình kéo dài 3 ngày qua trên khắp đất nước, khoảng 10.000 sinh viên và công nhân đường sắt hôm nay vẫn tập trung đông đúc tại một quảng trường ở thủ đô Athens, để bày tỏ sự chia sẻ đối với những nạn nhân xấu số và yêu cầu các tiêu chuẩn an toàn tốt hơn trên mạng lưới đường sắt.

Biểu tình tại Hy Lạp ngày 5/3. Nguồn: Reuters

Ngoài ra, các công nhân đường sắt đã tổ chức các cuộc đình công luân phiên kể từ hôm 1/3, để cáo buộc việc cắt giảm chi phí và đầu tư kém vào cơ sở hạ tầng đường sắt, là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Liên đoàn công nhân đường sắt cho biết các hệ thống an toàn trên toàn mạng lưới đường sắt đã bị thiếu thốn trong nhiều năm, do hệ thống tín hiệu và giám sát từ xa không được cung cấp đúng hạn. Họ đã kêu gọi chính phủ cung cấp thời gian biểu cho việc thực hiện các giao thức an toàn.

Trước đó, trong suốt 3 ngày từ 2 - 4/3, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tuần hành trên khắp đất nước, đặc biệt là tại thủ đô Athens và thành phố Thessaloniki. Tại Thessaloniki - thành phố lớn thứ hai của Hy Lạp, cảnh sát đã báo cáo một số cuộc đụng độ với những người biểu tình ném đá và bom xăng.

Ít nhất 57 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ tai nạn đường sắt hôm 28/2, khi một đoàn tàu chở hơn 350 hành khách va chạm với một đoàn tàu chở hàng trên cùng tuyến đường ở miền trung Hy Lạp. Quản lý nhà ga tại thành phố Larissa, người đang làm nhiệm vụ phát tín hiệu vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đã nhận trách nhiệm trong thảm kịch trên./.