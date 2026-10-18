Biểu tình trên khắp nước Pháp, Tổng thống Macron kêu gọi đoàn kết trước bạo lực

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, có khoảng 550.000 người tham gia 110 cuộc tuần hành trên toàn quốc. Theo các số liệu mới nhất, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 1200 người quá khích, trong khi có khoảng 150 cảnh sát, hiến binh bị thương.

Tại thủ đô Pa-ri, không khí tuần hành ôn hòa ban đầu đã nhanh chóng biến thành những màn đối đầu căng thẳng kéo dài đến đêm (Ảnh: Reuters)

Cuộc biểu tình lần này quy tụ những người hưởng ứng phong trào “Áo vàng”, học sinh, sinh viên và các tổ chức công đoàn. Mục tiêu cốt lõi là đòi tăng lương, nâng mức lương hưu, cải thiện sức mua và vực dậy các dịch vụ công đang quá tải. Đây cũng là bước leo thang tiếp theo từ phong trào phản kháng của giới học sinh nổ ra từ tháng 9 trước tình trạng thiếu hụt giáo viên và cơ sở vật chất trường học xuống cấp.

Tại thủ đô Paris, không khí tuần hành ôn hòa ban đầu đã nhanh chóng biến thành những màn đối đầu căng thẳng kéo dài đến đêm. Sau những căng thẳng quanh quảng trường Cộng hòa, nhiều nhóm tiếp tục tập trung tại khu vực Madeleine và các tuyến phố hướng về quảng trường Concorde. Một số người dựng chướng ngại vật, đốt thùng rác và ném vật thể về phía cảnh sát. Lực lượng chức năng sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Bạo lực cũng lan rộng ra nhiều đô thị lớn. Ở thành phố Lion, một văn phòng du lịch bị đốt cháy; chính quyền địa phương ghi nhận 20 vụ bắt giữ tính đến 19h. Tại Marseille, một số cửa hàng và cơ sở cảnh sát đô thị bị hư hại, trong khi một nhóm người xông vào sảnh tòa thị chính trước khi bị đẩy ra ngoài. Tại Bordeaux, chính quyền cho biết tư dinh công vụ của tỉnh trưởng bị phá hoại. Tại thành phố Limoges, tòa thị chính bị đốt cháy, trở thành một trong những công trình công cộng chịu thiệt hại nghiêm trọng trong ngày.

Trước tình hình thực tại, Tổng thống Emmanuel Macron đã phát đi thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội X, nhấn mạnh “bạo lực hoàn toàn không có chỗ đứng trong nền Cộng hòa”. Ông Macron kêu gọi đoàn kết trước những kẻ gieo rắc hỗn loạn, tìm cách phá hoại các thể chế và cản trở người dân bày tỏ yêu sách một cách hòa bình.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cũng khẳng định Chính phủ sẽ không bao giờ nhượng bộ trước bạo lực. Ông Lecornu nhấn mạnh quyền biểu tình hòa bình, đồng thời lên án các hành vi đốt phá, cướp bóc và tấn công. Người đứng đầu Chính phủ cáo buộc các nhóm cực tả tổ chức bạo lực, có sự trà trộn của những đối tượng lợi dụng tình hình để phá hoại. Thủ tướng Pháp cũng cam kết tiếp tục thúc đẩy thảo luận dự luật buộc những người gây thiệt hại phải bồi thường.

Về phần mình, Tổng Liên đoàn Lao động Pháp yêu cầu Chính phủ sớm đáp ứng các yêu sách xã hội. Một số đại diện cánh tả chỉ trích cách thức triển khai lực lượng cảnh sát. Đến nay, thiệt hại và số người bị thương trên toàn quốc vẫn đang tiếp tục được thống kê.