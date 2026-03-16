Binh sĩ Israel nổ súng khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng ở Bờ Tây

Thứ Hai, 06:50, 16/03/2026
VOV.VN - Bộ Y tế Palestine ngày 15/3 cho biết, binh sĩ Israel đã nổ súng vào một chiếc xe chở một gia đình ở phía Bắc Bờ Tây, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

Theo hãng thông tấn Palestine, gia đình này đã bị bắn vào tối ngày 14/3, sau khi đi mua quần áo mới để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Xả chay (Eid Al-Fitr) sắp tới. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, 4 người thiệt mạng là hai vợ chồng cùng hai con nhỏ 5 tuổi và 7 tuổi, đều có vết thương do đạn bắn, trong khi 2 người con khác bị thương.

binh si israel no sung khien 4 nguoi trong mot gia dinh thiet mang o bo tay hinh anh 1
Lễ tang của 4 thành viên trong một gia đình thiệt mạng khi chiếc xe của họ bị lực lượng an ninh Israel bắn trong một chiến dịch quân sự tại Tammun, khu Bờ Tây, ngày 15/3/2026. Ảnh: AP

Theo một tuyên bố chung đưa ra hôm qua, quân đội và cảnh sát Israel cho biết, một chiếc xe tăng tốc về phía lực lượng an ninh, những người này nhận thấy mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của họ và đã đáp trả bằng hỏa lực, hậu quả là 4 người Palestine trên xe thiệt mạng, đồng thời cho biết thêm vụ việc đang được điều tra.

Kể từ khi Israel và Mỹ tấn công Iran vào ngày 28/2, chính quyền Israel đã gia tăng hạn chế đi lại trên khắp Bờ Tây. Hơn 100 vụ bạo lực do người định cư Israel gây ra ở hàng chục cộng đồng người Palestine tại khu Bờ Tây cũng đã xảy ra trong thời điểm này.

MInh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Indonesia lên án tuyên bố của Đại sứ Mỹ về việc Israel có thể chiếm đóng Bờ Tây
VOV.VN - Indonesia mạnh mẽ lên án tuyên bố của Đại sứ Mỹ Mike Huckabee về việc Israel chiếm đóng Bờ Tây là bước đi có thể chấp nhận được. Theo quan điểm của Indonesia, điều này rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế và gây đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định khu vực.

Các nước khu vực phản đối Israel nối lại đăng ký đất đai ở Bờ Tây
VOV.VN - Nội các Israel hôm qua (15/2) đã thông qua các biện pháp tiếp theo, nhằm siết chặt sự kiểm soát đối với khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người định cư mua đất. Động thái này đã bị Palestine và các nước khu vực lên án mạnh mẽ.

Liên hợp quốc cùng nhiều nước Arab lên án chính sách mới của Israel ở Bờ Tây
VOV.VN - Ngày 9/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres cùng với Saudi Arabia, Jordan và UAE lên án quyết định của Israel tạo điều kiện cho việc mở rộng khu định cư và gia tăng quyền lực ở Bờ Tây, bước đi mà các nhà phê bình cho rằng hướng tới việc sáp nhập vùng đất bị chiếm đóng này.

