Binh sĩ Ukraine được huấn luyện bắn súng trong cuộc tập trận ở Biển Đen

Chưa nghỉ hè, số trẻ bị tai nạn thương tích đã tăng

VOV.VN - Ghi nhận tại một số bệnh viện, dù chưa đến nghỉ hè nhưng số bệnh nhi nhập viện do gặp phải các tai nạn trên đã bắt đầu tăng. Trong đó, trẻ nhập viện do gặp phải tai nạn như đuối nước, bỏng, ngã, ngộ độc... Nguyên nhân gây ra tình trạng trên chủ yếu là do sự lơ là, chủ quan của người lớn; trẻ lại đang trong độ tuổi hiếu động, chưa ý thức được hết sự nguy hiểm...