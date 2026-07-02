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Bồ Đào Nha đối mặt với một trong những đợt sóng nhiệt kỷ lục nhất lịch sử

Thứ Năm, 06:36, 02/07/2026
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VOV.VN - Bồ Đào Nha đang trong trạng thái báo động cao độ khi chuẩn bị bước vào một trong những đợt sóng nhiệt dữ dội nhất lịch sử.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia đã nâng mức cảnh báo lên “báo động đỏ”, mức tối đa, đối với thủ đô Lisbon và nhiều khu vực khác, trong bối cảnh nhiệt độ dự kiến chạm mốc kỷ lục 44°C vào hôm nay (2/7).

Theo các chuyên gia khí tượng, một khối khí vô cùng nóng và khô đang di chuyển từ Bắc Phi sang, bao trùm bán đảo Iberia và khiến nền nhiệt tăng vọt. Đợt nắng nóng đỉnh điểm này dự kiến kéo dài trong nhiều ngày, đẩy Bồ Đào Nha vào tình thế nguy hiểm về sức khỏe cộng đồng và nguy cơ cháy rừng.

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Thủ đô Lisbon và các vùng lân cận đang trải qua bầu không khí ngột ngạt như chảo lửa. (Ảnh: Reuters)

Trước tình hình thời tiết cực đoan, chính quyền địa phương và cơ quan y tế đã đưa ra các khuyến cáo khẩn cấp. Người dân được khuyên ở trong nhà, nhất là vào những khung giờ nắng gắt nhất trong ngày và hạn chế việc ra ngoài. Đồng thời, mọi người cần tránh vận động mạnh; các hoạt động thể thao ngoài trời bị đình chỉ hoặc khuyến nghị hủy bỏ nhằm phòng ngừa sốc nhiệt.

Các cơ quan chức năng cũng nhắc nhở cần bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền. Bên cạnh đó, cảnh báo cháy rừng đã được nâng lên mức tối đa do thời tiết khô hanh kết hợp với gió mạnh; nguy cơ xảy ra các đám cháy lớn rất cao, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng 24/7.

Thủ đô Lisbon và các vùng lân cận đang trải qua bầu không khí ngột ngạt như chảo lửa. Chính quyền kêu gọi người dân tiết kiệm nước, điện và thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng để có biện pháp ứng phó kịp thời trước đợt nắng nóng được đánh giá mang tính lịch sử này.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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