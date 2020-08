Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 11 cá nhân Mỹ

Trong một động thái được cho là nhằm đáp trả việc Mỹ trừng phạt các quan chức chính quyền Trung ương và Đặc khu hành chính Hong Kong, hôm nay (10/8), Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này sẽ trừng phạt 11 cá nhân Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, việc Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ viện lý do “phá hoại tự do Hong Kong” để trừng phạt 11 quan chức chính quyền trung ương và đặc khu hành chính Hong Kong là hành vi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, can thiệp vào vấn đề Hong Kong, vi phạm nghiêm trọng Luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế.

Ông Triệu Lập Kiên tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay (10/8), Trung Quốc cũng sẽ trừng phạt 11 cá nhân của Mỹ như Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Marco Rubio, Thượng nghị sỹ Ted Cruz... do có các các biểu hiện cực đoan về vấn đề Hong Kong.

Trước đó, hôm 7/8 vừa qua, Mỹ đã áp các biện pháp trừng phạt lên 11 quan chức của Trung Quốc bao gồm Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam với lý do những người này đã góp vai trò trong việc “tước đi các quyền tự do chính trị” của Hong Kong. Được biết, những quan chức Trung Quốc có tên trong dach sách trừng phạt sẽ bị đóng băng mọi tài sản sở hữu tại Mỹ./.