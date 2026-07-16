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Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào tăng cường hợp tác công tác kiều dân

Thứ Năm, 21:36, 16/07/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chường trình chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 15 - 16/7, chiều 15/7, tại Thủ đô Vientiane, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cùng đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã làm việc với Bộ Ngoại giao Lào nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân.

Tại cuộc chào xã giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane gửi lời thăm hỏi tới đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ sự trân trọng về hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao, nhất là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII, với quyết tâm chung đưa hai đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, lấy khoa học công nghệ làm đột phá, đồng thời coi trọng các nguồn lực phát triển khác, trong đó có nguồn lực kiều bào.

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Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.

Thứ trưởng bày tỏ cảm ơn tới Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Lào và cá nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane đã tạo điều kiện cho cộng đồng và các hội người Việt Nam tại Lào hoạt động, là chỗ dựa tin cậy, là cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Phó Thủ tướng Lào đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Lào trong các giai đoạn lịch sử, là cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào, khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng phát huy truyền thống, ngày càng gắn kết hai dân tộc Việt-Lào. Hai bên nhất trí tang cường thúc đẩy hợp tác công tác kiều dân trong thời gian tới.

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Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phongsavanh Sisoulath và Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đồng chủ trì buổi làm việc song phương về công tác kiều dân.

Làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavanh Sisoulath, hai bên đánh giá cao hợp tác hai nước thời gian qua trong công tác kiều dân. Thứ trưởng Ngoại giao Lào cho biết, với gần 01 triệu người Lào ở nước ngoài, chiếm hơn 10% dân số, tập trung chủ yếu tại một số nước như Mỹ, Pháp, Canada, Úc…, Lào mong muốn phát huy hơn nữa tiềm lực của người Lào ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, Lào sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý để phù hợp tình hình, thu hút vốn đầu tư và nguồn lực trí thức đóng góp cho đất nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chúc mừng phía Lào đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác người Lào ở nước ngoài thời gian qua, đặc biệt kể từ chuyến công tác, trao đổi kinh nghiệm năm 2023 của Thứ trưởng tới Lào. Đây là minh chứng cho sự quan tâm, sâu sát của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cũng như Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Lào đối với công tác người Lào ở nước ngoài. 

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Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phongsavanh Sisoulath và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trao đổi MOU về hợp tác trong công tác người Việt/người Lào ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030.

Hai bên nhất trí duy trì và tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn nhằm chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm tham mưu, xây dựng chính sách, thu hút nguồn lực phục vụ phát triển đất nước; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở nước ngoài; tổ chức các sự kiện lớn cho cộng đồng người Việt/người Lào ở nước ngoài như Hội nghị kiều bào toàn thế giới, Xuân Quê hương, Trại hè thanh thiếu niên kiều bào… đặc biệt là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đại diện của Việt Nam và Lào ở nước ngoài trong công tác kiều dân để gắn kết người Việt và người Lào tại các nước.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã ký MOU về hợp tác trong công tác người Việt/người Lào ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào.

Cảnh Thành/VOV-Vientiane
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