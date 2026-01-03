Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc tấn công Kharkov

Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định thông tin cho rằng ngày 2/1, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga tiến hành tấn công vào Kharkov là sai lệch. Cơ quan này nhấn mạnh quân đội Nga không lập kế hoạch cũng như không sử dụng tên lửa hay phương tiện không quân để tiến công trong nội đô thành phố Kharkov.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị trúng không kích ở Kharkov, ngày 2/1/2026. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ nổ xảy ra tại một trung tâm thương mại ở Kharkov nhiều khả năng là do kích nổ đạn dược được lưu trữ của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Dựa trên các video do các nguồn thông tin Ukraine công bố, tâm chấn vụ nổ được xác định nằm tại trung tâm thương mại Persona. Bộ này cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, trong tòa nhà đã xuất hiện khói dày bất thường, cho thấy khả năng cao đã xảy ra một vụ nổ đạn ở bên trong.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các tuyên bố của phía Ukraine về cái gọi là “cuộc tấn công của Nga vào Kharkov” nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận quốc tế khỏi vụ tấn công bằng máy bay không người lái do Lực lượng Vũ trang Ukraine thực hiện tại khu dân cư Khorly, tỉnh Kherson.

Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, vụ tấn công bằng ba máy bay không người lái nhằm vào một quán cà phê và khách sạn ở Khorly vào khoảng nửa đêm đầu tiên của năm mới 2026 (1/1), khiến 27 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em và 31 người bị thương. Cơ quan chức năng cho biết ít nhất 100 người có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công, đồng thời thu giữ nhiều mảnh vỡ máy bay không người lái để phục vụ công tác điều tra.