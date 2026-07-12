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Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các loại vũ khí có thể vượt mọi hệ thống phòng không

Chủ Nhật, 06:05, 12/07/2026
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VOV.VN - Ngày 11/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các loại vũ khí chính xác cao của nước này có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa do phương Tây viện trợ cho Ukraine, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công gần đây đã chứng minh hiệu quả của năng lực này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kết quả phân tích việc sử dụng các loại vũ khí chính xác cao nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine cho thấy hiệu quả tác chiến cao và khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa do các nước phương Tây viện trợ cho Ukraine.

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Tên lửa Iskander-M của Nga. (Ảnh: Reuters)

Theo tuyên bố, các đòn tấn công bằng vũ khí tầm xa từ trên không, trên biển và mặt đất đã đánh trúng nhiều mục tiêu, trong đó có các cơ sở tại thủ đô Kiev của Ukraine. Theo phía Nga, đây là những nơi tập trung phần lớn các tổ hợp phòng thủ tên lửa phương Tây. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định các tàu vận chuyển khí tài quân sự cho Ukraine tiếp tục là mục tiêu bị tấn công hiệu quả.

Cơ quan này nhấn mạnh các cuộc tập kích mới đây vào hai cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Kiev cùng hạ tầng cảng biển tại Odessa, Chornomorsk và Izmail đã chứng minh khả năng của quân đội Nga trong việc tấn công các mục tiêu trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Theo báo Strana.ua của Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã không đánh chặn được tên lửa đạn đạo Iskander-M trong đợt tấn công mới đây của Nga nhằm vào thủ đô Kiev.

Thu Hà/VOV-Moscow
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