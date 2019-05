Bộ trưởng Anh từ chức để phản đối bà May về Brexit

Bà Andrea Leadsom, nữ Bộ trưởng phụ trách quan hệ với Nghị viện Anh thông báo từ chức để phản đối chính sách về Brexit mà chính phủ của nữ Thủ tướng Anh, Theresa May đang tiến hành.

Bà Theresa May và bà Andrea Leadsom. Ảnh: Sputnik.

Trong thông báo được phát đi trên tiểu blog Twitter của mình chiều tối ngày 22/5, bà Andrea Leadsom cho biết nguyên nhân bà từ chức là vì không còn tin rằng chính phủ Anh hiện tại có đủ khả năng thực thi kết quả cuộc trưng cầu ý dân tháng 6/2016, theo đó đa số người dân Vương quốc Anhlựa chọn việc rời bỏ Liên minh châu Âu.

Ngoài ra, bà Leadsom cũng chỉ trích rằng thoả thuận Brexit mới mà nữ Thủ tướng Anh Theresa May đang dự định đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện Anh cũng sẽ khiến nước Anh không bảo vệ được chủ quyền của mình.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trước đó, vào ngày 21/5, nữ Thủ tướng Anh Theresa May đã bất ngờ đưa ra đề xuất bỏ phiếu một dự luật tổng thể bao gồm cả thoả thuận đưa nước Anh rời khỏi EU mà chính phủ của bà đã đạt được với EU cuối tháng 11/2018 cũng như khả năng về việc nước Anh sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit.

Đề xuất này đang tạo ra các ý kiến trái chiều mạnh mẽ trong chính nội bộ đảng Bảo thủ và nữ Bộ trưởng Andrea Leadsom là một trong những người phản đối nhất do cho rằng việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit sẽ khiến nước Anh chia rẽ nghiêm trọng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER