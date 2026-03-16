Bộ trưởng Indonesia đề cập những "sáng kiến hợp tác đầy hứa hẹn" với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia Rachmat Pambudy trong cuộc gặp gỡ của Hội hữu hữu nghị Indonesia- Việt Nam tại Jakarta, Indonesia.

Hợp tác Indonesia - Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia Rachmat Pambudy đánh giá quan hệ hai nước Việt Nam - Indonesia đã có những bước phát triển lớn trong thời gian qua, được xây dựng trên lịch sử lâu dài của tình đoàn kết giữa hai quốc gia. Đã có thời điểm kinh nghiệm đạt được sự tự túc về lương thực của Indonesia thu hút sự chú ý trên khắp khu vực. Việt Nam là một trong những quốc gia đã nghiên cứu kỹ lưỡng sự chuyển đổi nông nghiệp của Indonesia. Điều đó phản ánh tinh thần học hỏi giữa các nước đang phát triển.

Tuy nhiên ngày nay hai bên đã chứng kiến ​​một sự chuyển đổi đáng kể. Việt Nam đã tiến lên với tốc độ phi thường, phát triển năng lực sản xuất mạnh mẽ, xây dựng các ngành công nghiệp xuất khẩu cạnh tranh và đang phát triển nhanh chóng trong các lĩnh vực như sản xuất ô tô, điện tử và sản xuất công nghiệp giá trị cao. Bộ trưởng đánh giá cao bước tiến của Việt Nam thời gian qua, khẳng định mối quan hệ giữa Indonesia và Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới.

Động lực tăng trưởng cho Đông Nam Á

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia Rachmat Pambudy cho rằng, cả Indonesia và Việt Nam đều là những nền kinh tế đang trỗi dậy, là động lực tăng trưởng ở Đông Nam Á, trụ cột của ASEAN, đóng góp cho tương lai của khu vực.

Hướng phát triển của Indonesia được định hướng bởi Kế hoạch Phát triển Trung hạn Quốc gia - RPJMN 2025–2029. Thông qua kế hoạch này, Indonesia đặt mục tiêu từng bước tăng trưởng kinh tế lên 8% vào năm 2029. Tuy nhiên, ông Rachmat Pambudy nhấn mạnh rằng, tăng trưởng không phải là mục tiêu cuối cùng. Tăng trưởng phải giảm nghèo, củng cố nguồn nhân lực, tạo ra cơ hội cho thế hệ tương lai. Tăng trưởng được thúc đẩy bằng cách tập trung vào các trụ cột chính:

1. Cơ sở hạ tầng xã hội phản ánh sự đầu tư vào người dân. Indonesia muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là bằng cách cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội tốt hơn.

2. Cơ sở hạ tầng vật chất, đặc biệt là phát triển kết nối để giảm chi phí hậu cần, mở rộng thị trường nội địa và kết nối hiệu quả các vùng với các trung tâm tăng trưởng chính.

3. Cơ sở hạ tầng kinh tế, rất quan trọng để củng cố cơ sở sản xuất và phân phối. Điều này bao gồm khuyến khích chế biến hạ nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển các ngành công nghiệp chế biến và trao quyền cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cũng như các hợp tác xã.

4. Cơ sở hạ tầng số và cải cách quản trị, đóng vai trò là động lực chính của nền kinh tế trong nước thông qua các dịch vụ công được số hóa, hệ thống dữ liệu tích hợp và các quy trình kinh doanh hiệu quả hơn.

Indonesia đang đẩy nhanh quá trình phát triển số thông qua một số trụ cột: Tăng cường cơ sở hạ tầng số trên toàn quần đảo; Mở rộng chính phủ số và dịch vụ công cộng; Phát triển nhân tài số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm trí tuệ nhân tạo; Xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu vững mạnh trong lĩnh vực đổi mới số; Hợp tác trong sản xuất điện tử và chất bán dẫn (chip).

Bộ trưởng nhấn mạnh, tương lai của quan hệ Indonesia - Việt Nam rất hứa hẹn. Hai nước có nền kinh tế năng động. Dân số trẻ và năng suất cao. Tầm nhìn phát triển ngày càng đồng nhất. Cùng nhau, Indonesia và Việt Nam có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình tương lai của ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nhưng quan trọng hơn, hai nước có thể chứng minh cho thế giới thấy một điều mạnh mẽ rằng, các quốc gia Đông Nam Á không chỉ đơn thuần là những người tham gia vào sự thay đổi toàn cầu, mà đang trở thành động lực của sự chuyển đổi.

Những sáng kiến hợp tác hứa hẹn

Bộ trưởng cho rằng trong bối cảnh hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng, quan hệ đối tác cũng phải phát triển. Sự hợp tác không nên chỉ giới hạn ở những trao đổi truyền thống, mà phải phát triển và mở ra các lĩnh vực hợp tác mới. Việt Nam đã phát triển năng lực ấn tượng trong công nghệ và đổi mới số. Điều này mở ra những cơ hội mới cho sự hợp tác sâu rộng hơn trong việc định hình tương lai số của Đông Nam Á.

Bộ trưởng đề cập những sáng kiến ​​hứa hẹn bao gồm: Thứ nhất là hợp tác giữa Bappenas và CT Group trong phát triển chính sách và hệ sinh thái cho Nền kinh tế không gian tầm thấp, hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia Indonesia là một ví dụ. Vào tháng 8 năm 2025, Bappenas đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với CT Group Việt Nam về Nền kinh tế không gian tầm thấp và Mô hình song sinh số tại Indonesia, được chính thức hóa thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ. Tiếp theo đó, Indonesia đang hợp tác để xây dựng Lộ trình Quốc gia về Nền kinh tế không gian tầm thấp, song song với việc phát triển khung công nghệ Mô hình song sinh số, dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2026.

Thứ hai, Indonesia cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với FPT Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Bappenas và FPT Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, nhằm tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực chiến lược, bao gồm chuyển đổi số quốc gia, phát triển nhân tài số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, thành phố thông minh và chiến lược kinh tế số.

Thứ ba, hợp tác giữa hai nước tiếp tục mở rộng trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh nông sản. Các công ty như Japfa và TH Group đang tăng cường hợp tác trong sản xuất lương thực và phát triển kinh doanh nông sản.

Thứ tư, bên cạnh nông nghiệp, còn có những cơ hội rất triển vọng trong hợp tác thủy sản. Indonesia sở hữu một trong những vùng biển và thủy sản lớn nhất thế giới, nhưng hạm đội và thiết bị đánh bắt cá vẫn cần được tăng cường. Mặt khác, Việt Nam có năng lực đánh bắt cá công nghiệp mạnh mẽ. Điều này tạo ra cơ hội tự nhiên cho sự hợp tác bổ sung - kết hợp nguồn tài nguyên biển rộng lớn của Indonesia với chuyên môn về thủy sản công nghiệp của Việt Nam.

Thứ năm, ngoài ra còn có những cơ hội trong lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị khi cả Indonesia và Việt Nam đều đang trải qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng và nhu cầu ngày càng tăng đối với nhà ở hiện đại và phát triển thành phố tích hợp.

Thứ sáu, trong lĩnh vực y tế và công nghệ sinh học, cũng có tiềm năng hợp tác mạnh mẽ. Một ví dụ là Vaksindo, một công ty được thành lập năm 1983 chuyên phát triển vắc-xin cho động vật dựa trên nghiên cứu khoa học và công nghệ sinh học hiện đại. Ngày nay, sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang hơn 24 quốc gia trên khắp châu Á, Trung Đông và châu Phi, được hỗ trợ bởi các cơ sở sản xuất tại Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ.Điều này phản ánh cách Indonesia và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học, sức khỏe động vật và an ninh y tế khu vực, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống lương thực bền vững và kiên cường hơn.

Theo Bộ trưởng, tình hữu nghị giữa các quốc gia được vun đắp thông qua sự tin tưởng, đối thoại và những trải nghiệm chung. Mối quan hệ giữa Indonesia và Việt Nam không chỉ là về kinh tế, mà là hai quốc gia cùng tin tưởng vào một tương lai. Một tương lai nơi người dân thịnh vượng, nơi nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, và nơi Đông Nam Á tự tin định hình vận mệnh của chính mình.