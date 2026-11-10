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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích nỗ lực luận tội là phá hoại an ninh quốc gia

Thứ Ba, 23:02, 10/11/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 10/11 tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc, lên tiếng phản đối mạnh mẽ nỗ lực luận tội nhằm vào ông liên quan đến cuộc chiến với Iran, gọi đây là một màn trình diễn chính trị và hành động phá hoại có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc sáng 10/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chỉ trích Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đại diện bang Kentucky, người một ngày trước đó đã đệ trình tám điều khoản luận tội nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng.

Theo ông Hegseth, nỗ lực của nghị sĩ Massie không phải là hoạt động giám sát hay yêu cầu giải trình trách nhiệm, mà là hành động xuất phát từ những bất đồng cá nhân và động cơ chính trị. Ông cáo buộc nghị sĩ này tìm cách gây tổn hại đến Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ và đặc biệt là những quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cảnh báo việc thúc đẩy luận tội trong bối cảnh hiện nay có thể gửi đi tín hiệu sai lầm tới Iran, các tổ chức tội phạm ma túy và những đối thủ khác của Washington. Theo ông, điều này có thể khiến các đối thủ tin rằng Mỹ sẵn sàng trừng phạt chính những quân nhân và lãnh đạo dân sự của mình vì thực hiện các chiến dịch quân sự được chính quyền coi là hợp pháp.

Bộ trưởng Hegseth đồng thời bác bỏ cáo buộc quân đội Mỹ cố tình tấn công dân thường trong các chiến dịch quân sự. Ông khẳng định những cáo buộc này là sai sự thật, gây tổn hại đến danh dự của các quân nhân tham gia chiến dịch, đồng thời cho rằng các điều khoản luận tội thực chất phản ánh bất đồng về chính sách, chứ không cấu thành những hành vi vi phạm nghiêm trọng đủ cơ sở để luận tội.

Đề cập đến cuộc chiến Iran, ông Hegseth tiếp tục bảo vệ các hoạt động quân sự của Mỹ, khẳng định Washington sẽ không xin lỗi vì những biện pháp nhằm bảo vệ tính mạng người dân Mỹ và làm suy yếu năng lực quân sự của Tehran.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo nếu Iran có thêm bất kỳ hành động nào bị Washington coi là đe dọa, quân đội Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu với toàn bộ năng lực của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa phát tín hiệu rằng việc tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran có thể không còn cần thiết, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa và khả năng nối lại hoạt động quân sự nếu tình hình thay đổi.

Về tiến trình luận tội, Hạ nghị sĩ Thomas Massie cho biết, Hạ viện dự kiến tiến hành cuộc bỏ phiếu thủ tục đầu tiên trong ngày 10/11 nhằm quyết định có bác bỏ nghị quyết hay không. Nếu vượt qua bước này, các nghị sĩ sẽ tiếp tục tranh luận và bỏ phiếu đối với những điều khoản luận tội. Đáng chú ý, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cũng tuyên bố ủng hộ việc luận tội Bộ trưởng Quốc phòng.

Quang Trung/VOV-Washington
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