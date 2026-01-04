Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói về việc “ai sẽ kiểm soát tương lai Venezuela”

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “CBS Evening News” ngày 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ sẽ giữ vai trò then chốt trong các bước đi tiếp theo tại Venezuela, đồng thời khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump là người “đặt ra các điều kiện” đối với tiến trình này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mar-a-Lago, ngày 3/1/2026, ở Palm Beach, bang Florida. Ảnh: AP

Ông Hegseth nói rằng “chúng tôi - tức Mỹ - sẽ kiểm soát những gì xảy ra tiếp theo”, song cũng nhấn mạnh rằng về lâu dài, “những bước đi tiếp theo sẽ nằm trong tay người dân Venezuela”.

Làm rõ hơn lập trường này, ông cho biết: “Điều đó có nghĩa là chúng ta đặt ra các điều kiện. Tổng thống Donald Trump đặt ra các điều kiện, và cuối cùng ông sẽ quyết định cách thức triển khai theo từng giai đoạn”. Theo ông Hegseth, cách tiếp cận đó hướng tới việc ngăn chặn dòng ma túy, bảo đảm “nguồn dầu bị lấy đi sẽ được khôi phục”, và không để tội phạm xâm nhập vào Mỹ.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ “tiếp quản Venezuela” cho đến khi diễn ra quá trình chuyển giao quyền lực “an toàn, đúng đắn và thận trọng” tại quốc gia Nam Mỹ này, song chưa đưa ra nhiều chi tiết về cơ chế thực hiện.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông là một trong những quan chức cấp cao trực tiếp giám sát chiến dịch quân sự xuyên đêm tại Venezuela dẫn đến việc bắt giữ ông Nicolás Maduro và mô tả đây là “chiến dịch đặc nhiệm phối hợp tinh vi, phức tạp và thành công bậc nhất từ trước đến nay”.

Liên quan đến khả năng Washington có tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội cho các bước can thiệp sâu hơn nhằm “ổn định tình hình” tại Venezuela hay không, ông Hegseth cho rằng việc bắt giữ ông Maduro được xem là “một hoạt động thực thi pháp luật”, do đó Ngoại trưởng Marco Rubio “đã nói rõ rằng đây không phải là vấn đề phải thông báo trước cho Quốc hội”. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng nếu có những bước triển khai mở rộng, “chắc chắn chính quyền sẽ tiếp tục trao đổi với Quốc hội”.

Không tiết lộ cụ thể các bước đi tiếp theo của Nhà Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh lợi ích chiến lược của Washington tại Venezuela - từ an ninh Tây bán cầu, ngăn chặn buôn bán ma túy, cho đến việc bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp dầu khí Mỹ. Ông cho rằng những gì xảy ra trước đó đối với lợi ích dầu mỏ của Mỹ “lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra” và Tổng thống Donald Trump “sẵn sàng khôi phục lại điều đó”.

Đề cập đến lệnh phong tỏa dầu mỏ do Tổng thống Trump áp đặt hồi tháng trước, ông Hegseth cho biết hiện “không có dòng dầu nào ra vào Venezuela”, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng tại khu vực Caribe. Ông nói thêm rằng Mỹ có kế hoạch đưa các doanh nghiệp và dòng vốn đầu tư của Mỹ quay trở lại Venezuela, với mục tiêu khôi phục các cơ sở dầu khí “hiện chỉ vận hành khoảng 20% công suất”.

Ông Hegseth cũng nhấn mạnh cả Mỹ và Venezuela đều có thể hưởng lợi từ các biện pháp can dự này. “Điều gì xảy ra tiếp theo sẽ do người dân Venezuela quyết định, nhưng về mặt an ninh và thịnh vượng, chúng tôi tin rằng cả Mỹ và người dân Venezuela đều có thể được hưởng lợi”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.