Động thái này đánh dấu bước phát triển đáng chú ý trong quan hệ giữa Washington và Caracas, sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ và lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1 năm nay.

Trong chuyến thăm Venezuela đầu tiên kể từ chiến dịch quân sự của Mỹ hồi tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc gặp với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez tại phủ tổng thống ở thủ đô Caracas.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters

Hai bên công bố thỏa thuận hợp tác quân sự mới, trong đó tập trung vào hoạt động huấn luyện chung, chia sẻ thông tin tình báo và tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang hai nước. Theo phía Venezuela, thỏa thuận sẽ góp phần nâng cao năng lực quân đội và đối phó với những mối đe dọa an ninh chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết hợp tác quân sự với Venezuela sẽ tạo điều kiện để hai nước mở rộng các chiến dịch chống những tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Washington đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu triệt phá các mạng lưới tội phạm sử dụng lãnh thổ Venezuela làm nơi trú ẩn và tổ chức hoạt động.

Thỏa thuận mới được công bố trong bối cảnh ảnh hưởng của Mỹ tại Venezuela gia tăng đáng kể kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lật đổ. Washington đã từng bước mở rộng vai trò trong việc định hình chính sách kinh tế và năng lượng của quốc gia Nam Mỹ này, đặc biệt là lĩnh vực khai thác dầu mỏ.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Hegseth diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chịu sức ép chính trị trong nước sau thất bại của đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ đầu tháng 11. Cuộc xung đột kéo dài với Iran đã khiến giá năng lượng tăng mạnh, đặc biệt khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ quốc tế. Trong bối cảnh đó, ông Hegseth nhấn mạnh vai trò của hợp tác dầu mỏ với Venezuela có ý nghĩa trong việc giảm sự phụ thuộc của khu vực Tây bán cầu vào những biến động tại eo biển Hormuz.