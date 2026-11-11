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Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent sơ tán vào căn cứ quân sự sau đe dọa của Iran

Thứ Tư, 11:14, 11/11/2026
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VOV.VN - Tờ New York Times hôm 10/11 đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã phải rời khỏi nhà riêng và chuyển vào một căn cứ quân sự sau khi xuất hiện những lời đe dọa từ phía Iran nhằm vào tính mạng của quan chức Mỹ này.

Iran đã đẩy mạnh các nỗ lực “nhằm vào” nhân sự Mỹ, theo cảnh báo của một quan chức tình báo cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump. Quan chức tình báo này cho biết, các kế hoạch của Tehran về ám sát các mục tiêu người Mỹ đã tới “giai đoạn cao”. Bản ghi nhớ về tiết lộ này đã được phóng viên của Reuters nhìn thấy vào cuối tháng 10.

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Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đến trụ sở Ngân hàng Thế giới hồi tháng 9/2026. Ảnh: Reuters.

Tờ New York Times cho biết, giới chức Mỹ nhận xét rằng năng lực của Iran trong việc tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn ở Mỹ và các lãnh thổ hải ngoại khác là hạn chế.

Bộ Tài chính Mỹ chưa đưa ra phản ứng trước đề nghị bình luận về thông tin này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent là bộ mặt của chiến dịch gây áp lực kinh tế do Washington tiến hành nhằm vào Iran trong tiến trình cuộc xung đột vũ trang Mỹ - Iran, bắt đầu vào ngày 28/2 năm nay.

Các cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào Iran cũng như các cuộc tập kích của Iran vào Lebanon đã khiến hàng chục ngàn người tử vong, hàng triệu người phải thay đổi chỗ ở. Những cuộc tập kích của Mỹ và Israel cũng đã cướp đi sinh mạng của các quan chức hàng đầu Iran, bao gồm cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
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