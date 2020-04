BQP Mỹ quan ngại việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

Thông cáo cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đặc biệt quan ngại về thông tin một tầu hải cảnh Trung Quốc đã va chạm và làm đắm một tầu cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Reuters

Thông cáo nêu rõ cách hành xử của Trung Quốc đi ngược lại tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do, trong đó, tất cả các quốc gia, lớn hay nhỏ, đều an toàn trong chủ quyền của mình, không bị cưỡng ép, và được phát triển kinh tế theo các quy định và quy tắc quốc tế được chấp nhận. Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của các đồng minh và đối tác của mình nhằm đảm bảo tự do hàng hải và cơ hội kinh tế ở toàn bộ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.



Đại dịch Covid-19 nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, qua đó tạo điều kiện giúp giải quyết mối đe dọa chung này một cách minh bạch, tập trung và hiệu quả. Thông cáo kêu gọi tất cả các bên kiềm chế các hành động có thể khiến khu vực bất ổn, sao nhãng các nỗ lực toàn cầu đối phó với đại dịch, hoặc gây ra rủi ro không cần thiết dẫn tới các thiệt hại về người và của./.