Brazil thắt chặt an ninh sau bạo loạn

Ngày 12/1, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã lên tiếng cho rằng có thành phần trong lực lượng an ninh nước này đồng lõa trong vụ bạo loạn tại thủ đô Brasilia hôm 8/1.

“Phải nói một điều quan trọng rằng, có rất nhiều người trong quân cảnh đã đồng lõa trong vụ việc. Cũng có rất nhiều người trong số này thuộc lực lượng vũ trang. Bởi tôi được biết cánh cửa của các toà nhà chính phủ đã được mở ra và cho phép những người biểu tình xông vào. Không có dấu hiệu cho thấy cá.c cánh cửa đã bị đập phá. Điều đó có nghĩa, đã có ai đó tạo điều kiện người biểu tình xông vào. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra cụ thể xem chuyện gì đã xảy ra”, Tổng thống Lula nhấn mạnh.

Người biểu tình xông vào tòa nhà công quyền ở thủ đô Brasilia hôm 8/1. Ảnh: Reuters

Tòa án Brazil ngày 11/1 cũng tuyên bố mở cuộc điều tra nhằm vào 3 đồng minh của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro do nghi ngờ những người này có liên quan tới vụ biểu tình ở thủ đô Brasilia. Cụ thể, Thống đốc Ibaneis Rocha của thủ đô Brasilia, bị đình chỉ trong 90 ngày do thiếu sót về kiểm soát an ninh tại thủ đô; ông Anderson Torres, cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Tổng thống Jair Bolsonaro bị bắt vì cáo buộc liên quan tới cuộc bạo loạn, còn ông Fabio Augusto Vieira, người đứng đầu lực lượng quân cảnh Brazil bị tạm giữ vì cáo buộc lơ là trách nhiệm.

Đây được xem là một phần trong kế hoạch thắt chặt an ninh của chính quyền Tổng thống Lula da Silva, sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro lên kế hoạch tổ chức những cuộc biểu tình lớn trên quy mô toàn quốc trong thời gian tới. Trên mạng xã hội, các tổ chức ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro đã liên tục kêu gọi người dân chặn những con đường huyết mạch, phá hoại mạng lưới điện và tiến hành biểu tình với mục tiêu lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống.

Trước đó, ngày 8/1, cuộc biểu tình của những người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro tại thủ đô Brasilia đã trở nên mất kiểm soát. Hàng nghìn người biểu tình sau đó đã đột nhập vào trụ sở một số cơ quan quan trọng của chính quyền, bao gồm dinh Tổng thống, Trụ sở quốc hội và Tòa án tối cao. Vụ bạo loạn hôm 8/1 đã khiến gần 1.800 người bị bắt.

Tổng thống Lula da Silva tuyên bố can thiệp an ninh liên bang tại thủ đô Brasilia, đồng thời khẳng định tất cả những thành phần tham gia cuộc bạo loạn sẽ bị điều tra và trừng phạt.

Theo giới phân tích, những chỉ trích nhằm vào cựu Tổng thống Bolsonaro là có lý do, khi trước đó việc ông này gieo hoài nghi vào hệ thống bầu cử được cho là nguồn cơn nhen nhóm khủng hoảng chính trị dẫn đến bạo loạn rung chuyển thủ đô Brasilia. Ông Bolsonaro không nhận thua trước đối thủ Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 30/10/2022, đổ lỗi cho hệ thống chính trị về thất bại, đồng thời kêu gọi người dân định đoạt vận mệnh đất nước và thuyết phục quân đội can thiệp vào cuộc bầu cử./.