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Bulgaria tuyên bố sẽ không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

Chủ Nhật, 08:55, 15/11/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev mới đây tuyên bố, nước này sẽ không cung cấp thêm vũ khí và đạn dược từ kho dự trữ quân đội cho Ukraine, đồng thời khẳng định Sofia không thể tham gia gói hỗ trợ tài chính mới do đang chịu thủ tục thâm hụt ngân sách quá mức của Liên minh châu Âu (EU).

 

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Radev cho biết, Bulgaria sẽ chấm dứt việc chuyển giao vũ khí cũng như đạn dược từ kho của quân đội cho Ukraine. Theo ông Radev, Bulgaria đã cung cấp đủ hỗ trợ trước đó, trong khi chính nước này vẫn phải gánh chịu những tổn thất kinh tế-xã hội từ cuộc xung đột kéo dài. Ông khẳng định, một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine không thể đạt được bằng con đường quân sự, do đó Bulgaria kêu gọi ưu tiên các nỗ lực ngoại giao toàn diện và thực tế để giải quyết cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm này.

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Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: Reuters

Về lý do ngừng cung cấp vũ khí từ kho quân đội cho Ukraine, Thủ tướng Radev cho biết, Bulgaria vẫn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật như sửa chữa trang thiết bị quân sự cho Kiev nếu phù hợp, tuy nhiên sẽ không tiếp tục viện trợ miễn phí từ kho dự trữ nhà nước. Hiện Bulgaria đang đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng và gặp khó khăn về dự trữ tài chính. Trong bối cảnh Ủy ban châu Âu liên tục yêu cầu đưa mức thâm hụt xuống dưới ngưỡng 3% GDP, Sofia không thể đảm nhận thêm bất kỳ cam kết tài chính mới nào dành cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Bulgaria cũng chỉ trích các chính phủ tiền nhiệm vì những cam kết hỗ trợ Ukraine trước đây đã để lại cho đất nước khoản thâm hụt đáng kể, khiến chính phủ hiện tại phải tập trung ưu tiên ổn định tài chính trong nước và an sinh cho người dân.

Thủ tướng Radev cho biết thêm, Bulgaria sẽ không cản trở quyết định của các quốc gia thành viên EU khác trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Đồng thời, Sofia sẵn sàng thảo luận các cơ chế đảm bảo rằng, nếu có nguồn kinh phí liên quan đến Bulgaria trong tương lai, số tiền đó sẽ không dành cho việc mua sắm vũ khí, chỉ được sử dụng cho các hoạt động nhân đạo, khôi phục hệ thống điện và hỗ trợ y tế.

Thông tin về kế hoạch của Bulgaria ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine lần đầu tiên xuất hiện vào đầu tháng 6/2026, ngay sau khi chính phủ mới do ông Radev lãnh đạo lên nắm quyền. Ngoài ra, cuối tháng 10 vừa qua, Bulgaria tuyên bố sẽ chỉ duy trì các khoản viện trợ phi sát thương, đồng thời dừng tài trợ cho việc mua sắm vũ khí sát thương mới cho Ukraine thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu.

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Cái giá nào để Nga và châu Âu kết thúc xung đột ở Ukraine?

VOV.VN - Trong các cuộc đàm phán tuần này với Mỹ về chấm dứt xung đột Ukraine, Nga tiếp tục đưa ra yêu cầu NATO rút lực lượng và căn cứ quân sự về giới tuyến năm 1997, trước khi NATO mở rộng. Trong khi đó, châu Âu đặt điều kiện ngừng bắn toàn diện để bắt đầu cuộc đàm phán về tương lai hòa bình của Ukraine.

Như Hoa/VOV-Praha
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