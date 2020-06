Ca mắc Covid-19 tại Mỹ gia tăng theo cấp số nhân

Cựu ủy viên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), ông Scott Gottlieb hôm qua (21/6) cảnh báo dịch bệnh Covid-19 ở một số bang ở Mỹ có thể gây quá tải các hệ thống chăm sóc sức khỏe địa phương nếu không được xử lý đúng cách.

Bệnh nhân Covid-19 (trên cáng) ở Mỹ. Ảnh: Time.

Trả lời phỏng vấn Truyền hình CBS News, Bác sĩ Scott Gottlieb cho rằng những dấu hiệu về tái bùng phát dịch bệnh ở miền Nam và Đông Nam nước Mỹ cho thấy các bang tại đây chưa thực sự thoát khỏi dịch bệnh Covid-19. Theo ông Gottlieb, thách thức mà một số khu vực từng đối mặt đang xảy ra trên khắp nước Mỹ và điều đáng lo ngại là số ca bệnh có chiều hướng gia tăng theo cấp số nhân.

Ông Scott Gottlieb nói: “Đáng lo ngại nếu bạn xem xét một số bang như Arizona, nơi có khoảng 40% số giường bệnh được dành cho bệnh nhân Covid-19 vào giữa tuần qua. Các bệnh viện ở Texas và Florida thông báo có thể phải tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 trong khi số bệnh nhân ở Florida có thể tăng lên rất nhanh như những gì từng diễn ra ở New York. Khi dịch bệnh lan rộng, tình hình luôn tồi tệ hơn so với những gì chúng ta đo đếm được, và do đó rất nhiều trường hợp nhiễm bệnh ở những bang này sẽ được xác định lại trong tuần tới”.

Ông Gottlieb nhấn mạnh lây nhiễm cộng đồng đang xảy ra tại các bang như Florida, Texas và California, đều là những bang đông dân ở Mỹ.

Tính tới chiều ngày 21/6 (theo giờ Mỹ), Mỹ đã ghi nhận hơn 2,3 triệu trường hợp nhiễm bệnh và ít nhất 122.700 người đã tử vong do Covid-19./.