Ca tử vong đầu tiên tại Ấn Độ do virus SARS-Cov-2

Nhà chức trách Ấn Độ ngày 12/3 xác nhận thông tin sau khi tiến hành nhiều xét nghiệm. Người đàn ông này từ Arab Saudi về Ấn Độ ngày 29/2, từng có tiền sử viêm phổi, tăng huyết áp và hen suyễn. Sức khỏe của bệnh nhân chuyển xấu rất nhanh và phải nhập viện hôm 5/3. Hiện tại, toàn bộ những người từng tiếp xúc với bệnh nhân này đã được cách ly theo dõi. Ngoài trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận, Ấn Độ đã phát hiện 74 ca mắc Covid-19.

Trong khi đó, chính quyền thủ đô New Delhi đang triển khai các biện pháp phòng dịch quyết liệt nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Tất cả các nhà hát và rạp chiếu phim tại New Delhi đều được lệnh đóng cửa. Trong khi các trường phổ thông và đại học cũng ngừng hoạt động nếu không tổ chức kỳ thi kết thúc năm học. Chính quyền New Delhi cũng tuyên bố dịch Covid-19 là đại dịch. Trong ngày 12/3, chính phủ của thủ tướng Narendra Modi đã yêu cầu các thành viên nội các không đi công tác nước ngoài trong thời gian này để trách nguy cơ lây mắc Covid-19./.